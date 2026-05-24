Fuerte accidente en el Club El Nogal de Bogotá: vehículo cae desde un segundo piso y deja un adulto mayor herido

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado este sábado en el norte de Bogotá, luego de que el vehículo particular en el que se movilizaba cayera abruptamente desde uno de los parqueaderos del segundo piso del exclusivo Club El Nogal. Los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender la situación y establecer las presuntas causas de este incidente, el cual se habría originado por una supuesta pérdida de control del automotor o posibles fallas mecánicas que aún son materia de investigación.

El cuerpo oficial de Bomberos de la capital colombiana se desplazó de manera rápida a las instalaciones del club, situadas en la concurrida Carrera Séptima con Calle 78, para liderar las labores de contingencia. Los socorristas tuvieron que realizar diversas maniobras de rescate y brindar atención prehospitalaria para lograr liberar al conductor, quien había quedado atrapado al interior de la camioneta tras el fuerte impacto.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la víctima del accidente es un hombre de 71 años. Tras la evaluación inicial de los paramédicos en el sitio, se confirmó que el adulto mayor presentaba un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza, por lo que fue trasladado de inmediato a la Clínica del Country para recibir atención médica especializada y monitorear su estado de salud.

Por el momento, las autoridades de tránsito y peritos judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer la dinámica del suceso. Se están revisando las cámaras de seguridad del establecimiento y analizando el estado de la infraestructura para descartar eventuales responsabilidades. Mientras no exista un dictamen oficial, el hecho es tratado bajo la presunción de un accidente fortuito y aislado.