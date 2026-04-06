Científicos hallaron el «punto G» del hombre; no es el glande, sino «el delta del frenillo» ¿qué es esto y dónde está?

–(Imagen ilustrativa – hombres en fila). Un equipo de investigadores asegura haber localizado el equivalente masculino del «punto G»: se llama delta del frenillo, una pequeña zona triangular en la parte inferior del pene, en la unión entre el glande y el cuerpo.

El hallazgo fue publicado en la revista Andrology y constituye el estudio neuroanatómico más detallado del pene realizado hasta la fecha.

El delta del frenillo posee múltiples ramas nerviosas perineales y dorsales que se solapan parcialmente, con una alta concentración de haces nerviosos y receptores corpusculares. Esas terminaciones generan «sensaciones intensamente placenteras y altamente especializadas», detalla el artículo.

El término, acuñado por primera vez en 2001 por el investigador neozelandés Ken McGrath, se debe a su forma triangular, situada entre las alas en forma de V del glande. En su vértice se encuentra el frenillo, un pequeño puente de piel que conecta el prepucio con el pene.

El trabajo reciente, liderado por Alfonso Cepeda-Emiliani, de la Universidad de Santiago de Compostela, detalla su existencia: «Aunque esto pueda parecer evidente para cualquiera que esté atento a las sensaciones de su pene durante la actividad sexual, nuestro trabajo confirma científicamente la existencia de una región anatómica ventral del pene que actúa como centro de la sensación sexual», escriben.

«En esencia, la existencia de un centro sensorial en el pene, similar al ‘punto G’, se perfila como una realidad neuroanatómica», añaden.

¿Cómo encontraron este «punto G»?

Los científicos analizaron al microscopio penes de personas fallecidas: 30 fetos de entre 8 y 24 semanas y 14 adultos de entre 45 y 96 años cuyos cuerpos fueron donados a la ciencia. El objetivo no era solo identificar esa zona, sino también observar el desarrollo del sistema nervioso del pene, que hasta ahora era un misterio incluso para los especialistas.

Los autores identificaron que el nervio dorsal del pene ya estaba muy desarrollado a las 8 semanas, pero la mayoría de los receptores sensoriales estaban ausentes hasta las 16 semanas, momento a partir del cual empiezan a ser detectables.

Esta es la explicación que hace el estudio sobre el órgano masculino: El pene humano funciona como un órgano sensorial sofisticado para estímulos sexuales, transmitiendo señales a los centros espinales que median los reflejos sexuales y a los sitios supraespinales responsables de la experiencia subjetiva de la sensación sexual y el orgasmo. Aunque existen zonas erógenas en todo el cuerpo, el pene es el principal órgano periférico para la sensación sexual en individuos con esta anatomía, debido a su estructura especializada, que incluye tipos únicos de fibras nerviosas, receptores corpusculares y conexiones centrales que integran la información sensorial con las vías de excitación y reflejo.

El delta frenular, que forma parte del prepucio ventral, junto con el resto del prepucio y el glande, son las principales zonas erógenas del pene y contienen densas estructuras neurales esenciales para la percepción del placer sexual. Entre estas regiones, el área frenular ha sido reconocida durante mucho tiempo como un epicentro crucial de la sensación sexual del pene, generando sensaciones intensamente placenteras y altamente especializadas tras la estimulación. Más recientemente, estudios inmunohistológicos han revelado la intrincada inervación de la región frenular en desarrollo durante el desarrollo fetal. Las imágenes cerebrales han demostrado respuestas neuronales únicas a la estimulación frenular, y autoinformes identificándolo consistentemente como el sitio principal de la sensibilidad sexual del pene, reforzando colectivamente su papel fundamental en la percepción del placer sexual.

Un punto más sensible que el glande

Durante años, los libros de anatomía describieron al glande como la parte más sensible del pene. El nuevo estudio matiza esa afirmación. El delta del frenillo contiene una mayor densidad de terminaciones nerviosas y agrupa los corpúsculos sensoriales —receptores táctiles especializados— en racimos de hasta 17, mientras que en el glande aparecen de forma aislada y dispersa.

Eric Chung, urólogo de la Universidad de Queensland que no participó en el estudio, afirma al medio New Scientist que el delta frenular contiene «una bomba sensorial que justifica que se le denomine ‘punto G masculino’ del pene. Es uno de los puntos más placenteros para la estimulación sexual masculina».

El riesgo y el debate de la circuncisión

El delta del frenillo se encuentra exactamente en la zona donde se realiza la circuncisión. Algunas técnicas implican realizar incisiones a lo largo de esa área, lo que podría dañar sus redes nerviosas y reducir la sensibilidad sexual si las incisiones son profundas.

El problema es que esta zona es desconocida por los especialistas: «No aparece mencionada en los libros de texto de anatomía quirúrgica urológica más prestigiosos. Ni siquiera en las ediciones más recientes», declara al mismo medio científico la uróloga Kesley Pedler, del Port Macquarie Base Hospital de Australia, que tampoco participó en el trabajo reciente.

Los autores señalan que el prepucio «es un tejido erógeno especializado y específico» y que «la extirpación quirúrgica debería limitarse» solamente a asuntos médicos. Pedler, que solo realiza circuncisiones cuando son médicamente necesarias, coincide: «Ahora que conocemos esta zona de nervios, es aún más importante realizar estas operaciones únicamente cuando estén absolutamente indicadas».

Qué tan común es la circuncisión en el mundo

De acuerdo con el medio IFLScience, la circuncisión es poco común en la mayoría de los países, pero en Estados Unidos se practica en casi la mitad de los recién nacidos varones.

Un estudio realizado en Bélgica encontró que los hombres no circuncidados declaraban sentir más placer al estimular el delta del frenillo, aunque una encuesta en EE. UU. no halló diferencias en la calidad del orgasmo entre circuncidados y no circuncidados.

El siguiente paso: investigar mejor la vulva y el clítoris

Los científicos quieren ahora repetir el estudio con vulvas y clítoris, una anatomía históricamente ignorada por la ciencia médica. El «punto G» femenino también ha tenido dificultades para obtener reconocimiento, y algunos médicos niegan su existencia por la falta de agrupaciones nerviosas claras en su ubicación.

«Aunque se han logrado avances significativos en el estudio de la neuroanatomía del pene, la neuroanatomía y la morfología de la vulva siguen estando muy poco investigadas», admiten los investigadores. Su objetivo, concluyen, es «arrojar luz sobre lo que se ha pasado por alto, se ha malinterpretado o se ha ignorado deliberadamente». (Información DW José Urrejola, New Scientist y IFL Science).