Indagación previa a funcionarios de la Dirección de Inteligencia por presuntas interceptaciones ilegales al candidato Abelardo de la Espriella

–La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores de esa entidad habrían generado «informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo De La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones».

En el mismo sentido se dispuso escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas», aunque fueron «realizadas bajo orden judicial». A su vez se dispuso con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas.