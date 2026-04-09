Guerra en Medio Oriente: Netanyahu ordena iniciar negociaciones con el Líbano

–El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que ha ordenado a su Gabinete iniciar negociaciones con el Líbano «lo antes posible», recogen medios locales.

«Ante las reiteradas peticiones del Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible», señaló Netanyahu, precisando que se centrarán en el desarme del grupo chiita libanés Hezbolá y en «la regulación de las relaciones pacíficas» entre ambos países.

La orden se da a conocer después de la conversación telefónica, reportada por NBC News, que el primer ministro mantuvo la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le pidió que limitara los ataques contra el Líbano.

Durante la conversación con Trump, que tuvo lugar después de que Netanyahu prometiera en una alocución seguir «golpeando con fuerza» al grupo chiita libanés Hezbolá, lo que vino seguido de un mortífero ataque israelí contra varias zonas el Líbano, el mandatario del país hebreo accedió a ser un «socio colaborador».

EE.UU. e Israel insisten en que el cese al fuego de dos semanas no incluye al Líbano, mientras Irán y Pakistán, que medió en las negociaciones, sostienen lo contrario. Teherán ha advertido que, si continúan los bombardeos, «las negociaciones carecerán de sentido».

En respuesta a los ataques de Israel, Hezbolá atacó este jueves con proyectiles el norte de Israel y prometió que su «respuesta continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense». (Información RT).