Supersalud designa interventores suplentes en EPS tras la suspensión provisional de los titulares por la Procuraduría

–La Superintendencia Nacional de Salud anunció la designación de interventores suplentes en EPS, luego de la orden de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente por tres meses a los titulares. Al respecto, en un comunicado, la SuperSalud establece que con la crisis estructural que enfrenta el Sistema de Salud colombiano, sumada a la imposibilidad de avanzar en una reforma integral del sistema de salud y al marco normativo vigente, se han generado múltiples desafíos para la adecuada gestión y supervisión de las entidades intervenidas.

Agrega que como respuesta a esta compleja situación y en acatamiento estricto de las decisiones de la Procuraduría General de la República, entidad que suspendió por el término provisional de 3 meses a algunos interventores de EPS, la Supersalud ha procedido a acatar lo ordenado por dicho Ministerio con el firme propósito de mantener la capacidad institucional, priorizando la continuidad en la prestación del servicio de salud y de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del país.

En este sentido, y dando cumplimiento a la misión de inspección, vigilancia y control que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, se ha procedido a designar a los siguientes agentes interventores suplentes con carácter provisional:

-ASMET SALUD: Jessica Milena Aguirre Santana. Perfil profesional: Médicaconespecialidad enauditoria de servicios de salud y gerencia de servicios.

-Servicios Occidentales de Salud (S.O.S): Margarita Orozco Eslait. Perfil profesional: Administradora de Empresas.

-SAVIASALUD: Edda Lorena Sintura. Perfil profesional: Contadora Pública con Especialización en Gerencia Tributaria y Magíster en Administración de Empresas.

-COOSALUD: Jorge Orlando Suárez Burgos. Perfil profesional: Contador Público

Para CAPRESOCA, la Entidad Promotora de Salud pública del orden departamental del Casanare, la Supersalud indicó que procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República.

La Superintendencia de Salud indica igualmente que dentro de las limitaciones tanto normativas como estructurales ya señaladas, su prioridad es poder brindar y mantener un marco de garantías a los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, dentro de las funciones que como órgano de control en la estructura del Estado le corresponden para velar por el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.

Por último indica que esta dinámica de acciones en el sistema de salud colombiano configura un escenario del actual modelo, que limita la capacidad efectiva de respuesta de los actores, en un contexto de crisis sistémica, situación por la que esta Superintendencia velará por el derecho fundamental y prioritario para la salud de todos los colombianos.