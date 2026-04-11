Disfrute la primera incursión en góspel del Coro Nacional de Colombia este 11 de abril en el Teatro Mayor

Foto: Teatro Mayo Julio Mario Santo Domingo.

Te contamos que el Coro Nacional de Colombia marcará un hito en su trayectoria artística con la presentación de ‘The Sound of the Soul’, un concierto que representa su primera incursión en el repertorio góspel y los Negro Spirituals, géneros profundamente ligados a la historia, la memoria y la espiritualidad, que se realizará el 11 de abril a las 8:00 p. m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Entrada con boletería!

Bajo la dirección de la maestra Diana Carolina Cifuentes, directora titular musical CNC, y con la participación del director asistente CNC, Jeisson Segura Herrera, el Coro Nacional de Colombia propone un recorrido sonoro que conecta con las raíces de la tradición afroamericana. A través de este repertorio, el público será testigo de una narrativa musical que evoca el dolor, la resistencia y la esperanza, transformados en una poderosa expresión artística.

Agéndate y disfruta de lo mejor de este género musical. Este es el programa de la noche:

‘My Soul’s Been Anchored in the Lord’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Moses Hogan.

‘Witness’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Jack Halloran.

‘Deep River’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Norman Luboff.

‘The Battle of Jericho’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Moses Hogan.

‘Sometimes I Feel Like a Motherless Child’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Richard Burchard.

‘Shenandoah’

Tradicional.

Arreglo: Patricia Hennings.

‘Roll, Jordan, Roll’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Brian Tate.

‘Swing Low, Sweet Chariot’

Spiritual tradicional.

Arreglo: David L. Brunner.

‘Elijah Rock’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Moses Hogan.

‘City Called Heaven’

Edward Boatner.

Arreglo: Josephine Poelinitz.

‘Go Down, Moses’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Jefrey Cobb.

‘Ain’t That Good News’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Moses Hogan-

‘Ezekiel Saw the Wheel’

Spiritual tradicional.

Arreglo: William L. Dawson.

‘Ain’t Got Time to Die’

Hall Johnson

‘If I Got My Ticket, Can I Ride?’

Spiritual tradicional.

Arreglo: Robert Shaw.

‘Joyful, Joyful’

De la película ‘Sister Act’.

Arreglo: Mervyn Warren.

Adaptación: Roger Emerson.

‘Let Everything That Hath Breath’

Gospel tradicional.

Arreglo: Jeffery L. Ames.

‘Hallelujah – A Soulful Celebration’

George F. Handel.

Arreglo: Mervyn Warren, Michael Jackson, Mark Kibble.

Adaptación: John Higgins.

‘When the Saints Go Marching In’

Tradicional.

Arreglo: John Rutter.

‘Oh Happy Day’