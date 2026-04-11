Histórico acercamiento: Estados Unidos e Irán inician diálogos directos en Pakistán

En un giro diplomático sin precedentes, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado, 11 de abril de 2026, una serie de negociaciones presenciales en Islamabad, Pakistán. El encuentro, facilitado por el gobierno pakistaní en calidad de mediador, tiene como objetivo principal reducir las tensiones regionales en Medio Oriente y explorar el restablecimiento de los canales diplomáticos formales, marcando el primer contacto cara a cara de esta magnitud en años.

Un mediador estratégico para la paz

Pakistán ha asumido un rol protagónico al servir como puente entre Washington y Teherán. Según fuentes cercanas al proceso, las conversaciones se centran en la seguridad regional, la estabilización del mercado energético y los puntos críticos del programa nuclear. La elección de Islamabad no es casual; su posición geográfica y sus vínculos históricos con ambas potencias lo convierten en el terreno neutral ideal para albergar este delicado proceso.

Desafíos y cautela diplomática

Aunque el inicio de las conversaciones es visto como un síntoma de distensión, los analistas internacionales instan a la prudencia. Las partes han subrayado que se trata de una fase exploratoria. La agenda se mantiene bajo estricto hermetismo, pero se espera que se aborden los recientes incidentes en el Golfo y las sanciones económicas que pesan sobre el país persa. El éxito de esta cumbre dependerá de la voluntad política de ambos gobiernos para ceder en posiciones que, hasta hoy, parecían inamovibles.