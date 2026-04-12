Trump amenaza con «acabar con lo poco que queda de Irán» tras fracaso de negociaciones

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo con destruir a Irán después de que no se lograra un acuerdo en las negociaciones celebradas la víspera en Pakistán.

«En el momento oportuno, estamos listos para la acción y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán», escribió el dignatario en su cuenta de Truth Social.

Trump señaló que Teherán no accedió a reactivar el paso en el estrecho de Ormuz, que permanece parcialmente paralizado desde el 28 de febrero, alegando la presencia de minas, lo que el mandatario estadounidense tachó de «extorsión internacional».

«Líderes de países, especialmente de EE.UU., jamás se dejarán extorsionar», manifestó, agregando que la Armada de su nación bloquearía la entrada y salida del estrecho de «todos los buques» e interceptaría los barcos que hayan pagado peaje a Teherán para pasar por la vía, que prometió a desminar.

Trump señaló que el bloque en el estrecho «comenzará en breve» y que «otros países» estarían involucrados en el mismo. «No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión», reiteró.

Tras largas horas de reuniones el sábado en la capital pakistaní, Islamabad, las partes no lograron llegar a un acuerdo, porque, según denunció Teherán, Washington planteó «exigencias excesivas». (Información RT).