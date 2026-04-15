Corte Suprema de Justicia ratifica absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso Colmenares

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó este miércoles, 15 de abril, la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, vinculadas al proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares ocurrida en octubre de 2010. El alto tribunal desestimó los recursos de casación interpuestos por la defensa de la familia de la víctima y la Procuraduría, argumentando que no se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de las jóvenes en el fallecimiento del universitario, cerrando así un capítulo judicial que se extendió por más de una década.

Detalles del fallo definitivo

La decisión de la Corte mantiene en firme las sentencias previas de primera y segunda instancia. Los magistrados determinaron que la tesis de la Fiscalía —que apuntaba a un presunto homicidio— no fue probada con la contundencia necesaria para derribar la presunción de inocencia de las implicadas.

A lo largo del proceso, el debate pericial fue el eje central: mientras la familia Colmenares sostenía que las heridas en el cuerpo del joven indicaban una agresión física previa a su caída al caño El Virrey, la defensa argumentó exitosamente que se trató de un accidente. Con este pronunciamiento de última instancia, el Estado colombiano agota los recursos ordinarios para procesar a Moreno y Quintero por los delitos de homicidio agravado en calidad de coautoría y encubrimiento.

Implicaciones del cierre judicial

A pesar de la insistencia de los representantes de las víctimas sobre la existencia de supuestas inconsistencias en los testimonios de las involucradas, el tribunal recalcó que las pruebas científicas aportadas por la defensa resultaron creíbles dentro del marco del debido proceso. Esta resolución otorga seguridad jurídica definitiva a las dos mujeres, quienes durante 13 años enfrentaron uno de los juicios mediáticos más intensos en la historia reciente del país