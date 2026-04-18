Petro dijo que un proceso de paz en Medio Oriente pone al mundo en la necesidad de salir del petróleo y apuntar a descarbonización de la economía

–En el marco de la cumbre por la Democracia en Barcelona, el presidente Gustavo Petro abogó por la búsqueda de la paz en el planeta. Un proceso de paz en Medio Oriente pone al mundo en la necesidad de salir del petróleo y apuntar a descarbonización de la economía, señaló.

Aseguró además que en su opinión, «tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo fuera del genocidio de Gaza».

Para el presidente Gustavo Petro es claro que “el que se pueda abrir y empezar a construir un proceso de paz serio en el Medio Oriente pone sobre el tapete el asunto de Palestina, la resolución del conflicto allí, la opción de dos Estados soberanos y al mundo en la necesidad de salir del petróleo, que es el que está causando con los hidrocarburos, en general, la tensión política cada vez peor, el descuadernamiento del Derecho Internacional y la imposibilidad que la humanidad actúe rápidamente para su propia existencia, que tiene que ver con la descarbonización de la economía».

“Ese proceso de paz, que va a bajar el precio del petróleo casi instantáneamente y que va a permitir un espacio de alimentación, porque uno de los efectos más importantes del cierre del Estrecho de Ormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo», anotó.

Aseguró que en ese espacio que se abre de pacificación “tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía».

Para el mandatario colombiano, es evidente que el encuentro de Barcelona “se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global, peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte».