Irán cierra el estrecho de Ormuz por el rechazo de Trump a levantar el bloqueo naval

–Irán notificó este sábado que vuelve a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte estadounidense bajo el pretexto del bloqueo naval.

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, declaró lo siguiente:

«La República Islámica de Irán, en cumplimiento de acuerdos previos alcanzados en negociaciones, accedió de buena fe a permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, lamentablemente, los estadounidenses, con su historial reiterado de incumplimiento de promesas, continúan practicando la piratería bajo el llamado bloqueo.

Por este motivo, el control del estrecho de Ormuz ha regresado a su estado anterior y este estrecho estratégico se encuentra bajo estricta vigilancia y control de las Fuerzas Armadas.

Se anuncia que, hasta que Estados Unidos permita a la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo estricto control y en su estado anterior».

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, lanzó un mensaje directo tras el anuncio de que se volvería a cerrar el estrecho de Ormuz. «Se lo advertimos, pero lo ignoraron. Ahora disfruten el regreso al status quo'», escribió en sus redes sociales.

Según comunicó Irán, la decisión se tomó en respuesta a lo que califica como reiteradas violaciones y «actos de piratería» por parte de Estados Unidos bajo el pretexto del bloqueo naval.

Desde el Cuartel General de Khatam al-Anbiya, el portavoz Ebrahim Zolfaghari explicó que Teherán había permitido previamente el tránsito limitado de petroleros tras negociaciones, pero acusa a Washington de incumplir acuerdos.

El presidente Donald Trump reaccionó al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán este sábado, un día después de que el país persa anunciara la reapertura de la estratégica vía marítima por el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel.

En particular, el mandatario enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima. «Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos», afirmó a periodistas en la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que los contactos entre Estados Unidos e Irán van muy bien. «En realidad, todo va muy bien. Ya veremos. Tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos», concluyó.

Irán expulsa con disparos dos buques del estrecho de Ormuz

De otro lado, al menos dos buques mercantes afirmaron haber sido alcanzados por disparos cuando intentaban cruzar este sábado el estrecho de Ormuz, según indicaron a Reuters tres fuentes de seguridad marítima y del sector naviero.

El suceso se produjo tras el anuncio de Teherán de restablecer el control militar sobre la totalidad del tránsito en la importante vía marítima debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval.

El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido también indicó a Sky News que ha registrado un incidente cerca del estrecho al noreste de Omán. El organismo señaló que el capitán de un buque cisterna afirmó que su embarcación había sido abordada por lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní, que abrieron fuego. De acuerdo con los informes, la nave y su tripulación están a salvo.

Mientras, Xinhua informó, citando datos de seguimiento de buques, que alrededor de 10 barcos dieron la vuelta el sábado mientras intentaban pasar por el estrecho de Ormuz. Las embarcaciones cambiaron de rumbo en aguas cercanas a la isla de Larak, una zona utilizada por Irán para controlar el tráfico marítimo.

La misma jornada, desde Teherán anunciaron que vuelven a restablecer el control militar sobre la totalidad del tránsito en la importante vía marítima debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval.

(Información RT).