Aerocivil aclara supuesto incidente de aviones de Qatar Airways y Lufthansa en maniobra de aterrizaje en El Dorado: En ningún momento representó riesgo real para los ocupantes

–(Imagen captura de pantalla- Flightradar24 servicio global de seguimiento de vuelos en tiempo real). La Aeronáutica Civil emitió un comunicado respecto de «la maniobra operacional» en el Aeropuerto Internacional de El Dorado de Bogotá, entre aeronaves de Qatar Airways y Lufthansa, que, según informaciones locales, habrían estado a punto de colisionar la noche de este domingo al coincidir en el proceso de aproximación para aterrizar. El primer vuelo procedía de Sao Paulo, Brasil, y el segundo de Frankfurt, Alemania.

La Aerocivil indicó que cuando las aeronaves se disponían a aterrizar la pista, ésta estaba bloqueada por parte de una tercera aeronave, por lo cual la tripulación de Lufthansa decidió ejecutar de manera autónoma «un procedimiento de aproximación frustrada» (o go-around), que es una maniobra de seguridad en la que un piloto interrumpe el descenso final y vuelve a ascender para no aterrizar.

Al respecto, la Aerocivil explicó los hechos «bajo criterios estrictamente técnicos», así:

«Durante el proceso de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave.

Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 Izquierda incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa.

Este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre el avión de Qatar y una aeronave de Lufthansa que se encontraba en la misma fase. No obstante, en todo momento se mantuvo una

separación vertical controlada y segura».

La Aerocivil advierte que la tripulación de Lufthansa, actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada.

Aclara que «este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así 10 sugieren».

Agrega que el análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reitera que es la única fuente oficial para la divulgación de eventos técnicos y operativos, por lo cual exige «a la opinión pública y a los actores políticos a no sobredimensionar ni politizar eventos de carácter estrictamente técnico. La seguridad operacional se basa en datos precisos; basarse en fuentes no oficiales genera alarmas infundadas que afectan la percepción del sector aéreo nacional».