Manifestaciones en Ciudad Bolívar y en el centro: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy 21 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la tarde de hoy martes 21 de abril de 2026, se presenta una manifestación en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, en inmediaciones a la Universidad Distrital sede Tecnológica de Ciudad Bolívar; también se registra presencia de manifestantes en la carrera Séptima hacia la Plaza de Bolívar y hay cierre en carrera Octava con calle 12B por manifestación en el centro de la capital. Esta situaciones pueden generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 21 de abril de 2026

Manifestaciones en Ciudad Bolívar y en el centro de Bogotá

Corte 1:55 p. m.

?Eje Ambiental:

? Se habilita el Eje Ambiental, retoman operación nuevamente estaciones de TransMilenio Museo del Oro y Las Aguas.

?Universidad Distrital, sede Tecnológica: Se mantienen los desvíos en la zona para rutas TransMiZonal y Alimentadores del Portal Tunal en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés.

16.652 usuarios afectados

Corte 1:50 p. m.

?Grupo de manifestantes inician el ingreso a la Plaza de Bolívar. Continúa el monitoreo por parte de agentes civiles grupo guía y policia de tránsito, en las zona aledañas.

Corte 1:35 p. m.

?Eje Ambiental: Cierran temporalmente estaciones de TransMilenio Museo del Oro y Las Aguas, debido a paso de manifestantes por la carrera Séptima con destino a la Plaza de Bolívar.

?Universidad Distrital, sede Tecnológica: Se mantienen los desvíos en la zona para rutas TransMiZonal y Alimentadores del Portal Tunal en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés.

16.652 usuarios afectados.

Corte 1:28 p. m.

?Calle 19 con carrera Séptima: Debido al paso de grupo de manifestantes en la zona, se activan desvíos para rutas TransMiZonal que transitan por la avenida calle 19.

?Universidad Distrital, sede Tecnológica: Continúan desvíos en la zona para componentes TransMiZonal y Alimentadores del Portal Tunal en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés.

Corte 1:12 p. m.

Actualización: La movilización avanza por la carrera Séptima con calle 24, en sentido norte a sur, generando afectación vial.

?Agentes Civiles y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 1:05 p. m.

?Se presenta afectación vial en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, debido a bloqueo en inmediaciones a la Universidad Distrital sede Tecnológica en el barrio Candelaria La Nueva en Ciudad Bolívar

?Rutas alternas: Avenida Boyacá y autopista Sur.

?Grupo Guía y Tránsito desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 12:59 m.

Se realiza cierre vial en la carrera Octava con calle 12B, en sentido norte a sur, por manifestación. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Corte 12:15 m.

?Universidad Distrital, sede Tecnológica

Activamos desvíos preventivos de rutas TransMiZonal y alimentadoras del sector, debido a manifestaciones en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, en inmediaciones a la Universidad Distrital sede Tecnológica en el barrio Candelaria La Nueva en Ciudad Bolívar

Corte 12:04 m.

Se realiza cierre vial en la carrera Séptima con calle 26B, debido a movilización en inmediaciones a la Estación Museo Nacional.

Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona.

Alta congestión en la autopista Sur con avenida Bosa por accidente de tránsito

Corte 9:40 a. m.

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Sur con Av. Bosa, sentido occidente – oriente.

Corte 8:46 a. m.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con Av. Bosa, sentido occidente – oriente. Unidad de Tránsito y Grupo Guía en el punto. Ambulancia asignada.

Alta congestión en la carrera Séptima entre calles 121 y 119 por obras

Corte 8:22 a. m.

Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor de la carrera Séptima con calle 127, en sentido norte a sur.

Corte 7:35 a. m.

Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la carrera Séptima entre calles 121 y 119, en sentido norte a sur.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida carrera 68 con avenida Las Américas

Durante la mañana de hoy martes 21 de abril de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito en la avenida carrera 68 con avenida Las Américas.

Corte 7:42 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la avenida carrera 68 con avenida Las Américas, sentido sur a norte.

Corte 7:20 a. m.

Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Puente Aranda, en la avenida carrera 68 con avenida Las Américas, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión por accidente de tránsito en la carrera 50 con calle Segunda F

Durante la mañana de hoy martes 21 de abril de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito en la carrera 50 con calle Segunda F.

Corte 6:04 a. m.

Siniestro o accidente de tránsito entre camión y automóvil, en la localidad de Puente Aranda, en la carrera 50 con calle Segunda F. Unidad de Tránsito asignada.

?Grupo Guía en el punto.