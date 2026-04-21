Fiscalía de México revela perfil psicopático del autor del tiroteo en Pirámides de Teotihuacán por extraño mensaje que llevaba bajo la camisa y la forma como planeó el ataque

–Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, identificado como el autor del tiroteo perpetrado el lunes en las Pirámides de Teotihuacán, en México, llevaba un extraño mensaje debajo de la camisa, que puso en evidencia su perfil psicopático o un evidente trastorno de personalidad.

«Desconéctate y autodestrúyete», se leía en la prenda. Apenas se conoció diversas personas en la red especularon sobre la referencia de la frase, vinculándola con una canción del grupo A Perfect Circle y con uno de los responsables de la masacre de Columbine (EE.UU.) en 1999, que dejó 16 muertes.

#Ultimomomento ?#Breakingne balacera en la zona arqueológica de #Teotihuacan con saldo de 2 muertos y 4 lesionados por arma de fuego. El tirador de origen canadiense #canada ?? pic.twitter.com/6z9O6hU12G — Red Vial (@RedVialRC) April 20, 2026

Hasta ahora las autoridades no han descifrado el mensaje. Lo que sí han informado es que el «acto no fue espontáneo».

De hecho, Jasso Ramírez contaba con un revólver, un arma punzocortante y una mochila táctica con 52 cartuchos útiles, los cuales estuvo a punto de agotar, pues recargó al menos dos veces durante el tiroteo.

El fiscal brindó detalles de cómo fue planificado el atentado que dejó dos muertos, una turista canadiense y el propio atacante, quien se suicidó, así como l3 heridos: 3 de nacionalidad colombiana, seis estadounidenses, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

?? Tirador de atentado en Teotihuacán se enfrentó con Guardia Nacional. Antes de perder la vida, intercambió disparos con miembros de la fuerza federal, quienes lo cercaron cuando intentó huir por un costado de la Pirámide de la Luna. Al sentirse amenazado, el atacante disparó… pic.twitter.com/Mah0bqWyr1 — Milenio (@Milenio) April 21, 2026

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, Cervantes comentó que el agresor, identificado como Julio Cesar Jasso Ramírez, planeó el tiroteo, al evidenciarse que había viajado previamente a la zona arqueológica.

«Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó, de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica», señaló el funcionario.

Agregó que el agresor «se hospedó en hoteles aledaños de manera previa; y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta».

Cervantes indicó que el tirador «planeó y ejecutó su acción de manera solitaria» y no hay «ningún indicio» hasta ahora que permita establecer que recibió colaboración externa.

El fiscal precisó que en poder del atacante encontraron el arma de fuego, un arma punzocortante, «52 cartuchos útiles del calibre 38 especial». También, entre sus pertenencias destaca «una credencial del INE (Instituto Nacional Electoral), un teléfono de celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999».

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

El funcionario se habría referido entonces a la masacre de Columbine, en Colorado (EE.UU.), ocurrida también el 20 de abril, pero de 1999.

Así, el fiscal explicó que «la evidencia recolectada hasta este momento, y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes».

«Esta tendencia que es una cuestión que se le puede conocer como ‘copycat’ es a veces replicada indebidamente en algunos países, y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió; toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tiene que ver con este tipo de acciones violentas», mencionó.

Fanático de las masacres, psicótico y ASESINO: Era Julio César Ramírez Jasso, el tirador de #Teotihuacán. Murió con este retrato maniático con los multihomicidas de Columbine (20 abril 1999). Pudo prevenirse el ataque, pero el Gobierno federal falló. pic.twitter.com/V9Zi9D2J4z — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

El titular de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, considera que no debe hablarse de un móvil. «Hablaría de un padecimiento, de una psicopatía, de una enfermedad», expresó.

Del mismo modo, dijo que el ente acusador tiene «una conclusión preliminar» que apuntaría a que el joven tenía un «padecimiento de carácter mental» y «se encontraba desconectado del mundo real», por lo que «tenía una realidad propia».

«En ese marco, un sujeto actuó en función de lo que él creía que debía hacer, de manera equivocada», dijo Cervantes Martínez.

Jasso «dejó notas donde decía que iba a cometer la acción, que tenía una inspiración más allá de la tierra. Y, en ese contexto, adquirió arma, mochila, lentes, guantes», reveló el fiscal general.

Las hojas con lo que escribió estaban en su mochila, junto con otros elementos que han sido reseñados por la prensa, que indicarían que el tiroteo fue planeado con antelación por el joven.

«Hasta este momento podemos pensar que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico. Tiene sus motivaciones interiores que las hace manifiestas en su vestimenta, con simbologías y analogías con hechos que ocurrieron en otras latitudes», manifestó Cervantes Martínez.

Para el fiscal general, se trata de un copycat (imitador), que repetía patrones de otros crímenes. «Él escribió en pedacitos de papel que actuó solo porque se lo dictaba alguien», agregó.

El fiscal general de Justicia del Estado de México detalló que Jasso adquirió un arma de fuego que le costó 40.000 pesos (unos 2.300 dólares) y cartuchos por un total de 10.000 pesos (577 dólares). En una bolsa que cargaba consigo «había más de 50 elementos balísticos sin percutir».

Los cartuchos, explicó, eran de fabricación nacional. Su uso puede ser desde policial hasta de vigilancia privada. Sin embargo, se desconoce dónde adquirió el arma y los proyectiles.

En este inusual hecho de violencia en Teotihuacán, una de las ciudades prehispánicas más significativas de Mesoamérica, resultaron heridas 13 personas (3 colombianos, 1 canadiense, 1 ruso, 6 estadounidenses, 1 brasileño y 1 neerlandés).

Jasso vestía un pantalón negro tipo táctico y botas del mismo estilo. A un lado de su cuerpo, las autoridades hallaron un portarretratos con una foto hecha con IA en la que estaba acompañado por Erick David Harris y Dylan Bennet Klebold, que se suicidaron tras cometer la masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida hace 27 años, el 20 de abril de 1999, en Colorado (EE.UU.), según Milenio.

El tirador también tenía puesta una camiseta donde se leía «‘Disconnect & Self Destruct'» (Desconectarse y autodestruirse), una frase de la canción ‘The Outsider’, del grupo estadounidense A Perfect Circle, que dice lo siguiente:

«Desconectarse y autodestruirse

Una bala a la vez

¿Cuál es tu prisa ahora?

Todos tendrán su día para morir».

La frase ‘Desconectarse y autodestruirse’ ha sido tomada por la comunidad digital ‘The True Crime Community’, que glorifica masacres como la de Columbine, donde murieron 13 personas, además de los dos atacantes, que se suicidaron.

La fecha escogida por Jasso también ha sido señalada por los medios debido a que coincide con el aniversario de Columbine (20 de abril de 1999), así como con el nacimiento de Adolf Hitler (20 de abril de 1889). Entre sus efectos personales había objetos con simbología nazi.

Además, medios locales revelaron que el agresor tenía fotografías en las que hacía el saludo nazi.

En el hecho, 13 personas recibieron disparos por arma de fuego y, lamentablemente una de ellas, una turista de nacionalidad canadiense, murió. También perdió la vida el propio agresor, quien se suicidó tras haber sido inmovilizado por elementos de la Guardia Nacional, que lo había herido en una pierna.

«Es precisamente la oportuna intervención de la Guardia Nacional (…) que evitó que esta acción tuviera mayores consecuencias», enfatizó el fiscal.

En cuanto a los heridos, el fiscal detalló que entre ellos están un adolescente de 13 años y un niño de seis. (Con información de RT).