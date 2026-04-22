    • Bogotá

    Disfrute en FILBo 2026 la programación continua para la primera infancia ¡Asista del 22 de abril al 4 de mayo!

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de la Sala de lectura en FILBo 2025 en la que niños disfrutan de las actividades.Foto: Idartes

    El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y su Programa Nidos te invitan a vivir experiencias artísticas, presentación de obras escénicas y musicales, y otras actividades en Sala de Lectura para Primera Infancia en la Feria Internacional el Libro de Bogotá – FILBo 2026, del 22 de abril al 4 de mayo, en Corferias. Entrada a la feria con boletería.

    A lo largo de toda la feria, en esta misma sala, a la par de las actividades desarrolladas por el Programa Nidos también estará Fundalectura con mediaciones dirigidas a familias y cuidadores de niñas y niños de 0 a 5 años.

    Este será un espacio destinado para compartir, jugar, explorar y divertirse de la mano de las artes y la cultura.

    Conoce la toda la programación completa de la sala ingresando aquí.

    La cita en en Corferias en la carrera 37 #24-67.

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