Disfrute en FILBo 2026 la programación continua para la primera infancia ¡Asista del 22 de abril al 4 de mayo!

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y su Programa Nidos te invitan a vivir experiencias artísticas, presentación de obras escénicas y musicales, y otras actividades en Sala de Lectura para Primera Infancia en la Feria Internacional el Libro de Bogotá – FILBo 2026, del 22 de abril al 4 de mayo, en Corferias. Entrada a la feria con boletería.

A lo largo de toda la feria, en esta misma sala, a la par de las actividades desarrolladas por el Programa Nidos también estará Fundalectura con mediaciones dirigidas a familias y cuidadores de niñas y niños de 0 a 5 años.

Este será un espacio destinado para compartir, jugar, explorar y divertirse de la mano de las artes y la cultura.

Conoce la toda la programación completa de la sala ingresando aquí.

La cita en en Corferias en la carrera 37 #24-67.