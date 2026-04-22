Cortes de luz este jueves 23 de abril de 2026 en Bogotá, Funza, Cota y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 23 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Cota y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Fontibón
Barrio El Carmen Fontibón. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 114 a carrera 116 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio La Pepita. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio San Francisco. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 43 a carrera 46 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Batán. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 122 a calle 124 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I. Vereda Soche – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio El Porvenir de los Soches. Vereda El Porvenir – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio El Uval Rural. Vereda Rincón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Funza, Cundinamarca
Vereda Florida. Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m.
Cota, Cundinamarca
Vereda Siberia. Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m.
Cajicá, Cundinamarca
Sector Chuntame. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.