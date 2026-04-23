    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,560.62 (vigente 24 de abril)
    -Euro $ 4,156.60
    -Bitcoin US$ 77.761,20

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 408,23
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,35
    -Petróleo Brent US$ 96,41
    -Oro-Compra Banco de la República $ 516.912,74

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