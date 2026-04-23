Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves abril 23, 2026 -Dólar TRM: $3,560.62 (vigente 24 de abril) -Euro $ 4,156.60 -Bitcoin US$ 77.761,20 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 408,23 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,35 -Petróleo Brent US$ 96,41 -Oro-Compra Banco de la República $ 516.912,74 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAna, Bella, Camila, Denis, Emilia, Fabiola, Gloria y Helena, así se llaman las vigas lanzadoras de la Línea 1 del Metro de Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 24 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Consumir licor en espacio público es la falta que más cometen los colombianos Andres Felipe Gama miércoles julio 26, 2017 Nacional Libertad condicional para guerrilleros que entreguen secuestrados Giovanni Alarcón M. domingo mayo 25, 2008 Nacional Problemas visuales en los niños ¿tu hijo es rebelde o no ve bien? Manuel Reyes Beltran miércoles junio 21, 2017 Nacional Denuncian discriminación por orientación homosexual en el SENA Manuel Reyes Beltran martes marzo 21, 2017