-Dólar TRM: $3,560.62 (vigente 24 de abril)

-Euro $ 4,156.60

-Bitcoin US$ 77.761,20

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,23

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,35

-Petróleo Brent US$ 96,41

-Oro-Compra Banco de la República $ 516.912,74