Procuraduría pide acelerar la restitución de tierras; quedan 5 años para cumplir la Ley de Víctimas

–A cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a fortalecer la participación institucional y acelerar los resultados en la reparación integral de las víctimas.

El pronunciamiento, a través de la delegada para la Restitución de Tierras, se realizó en el marco del Subcomité Técnico Nacional de Restitución de Tierras, un espacio clave de articulación entre entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y de diálogo con las víctimas.

En ese escenario, el ente de control instó a las instituciones a participar de manera activa y con capacidad de decisión para destrabar procesos y dinamizar la implementación. Asimismo, señaló que este momento exige un balance riguroso de los 15 años de la política pública, reconociendo avances, pero advirtiendo que el tiempo restante obliga a adoptar ajustes, tomar decisiones oportunas y mejorar la efectividad de las acciones.

Finalmente, reiteró su compromiso con la restitución y la reparación, y advirtió que ejercerá vigilancia preventiva sobre las instituciones para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y el restablecimiento efectivo de derechos.