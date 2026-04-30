Fiscalía fortalece su respuesta en casos de corrupción en la administración de justicia

–La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó, en un comunicado, que para fortalecer la respuesta de en casos de corrupción en la administración de justicia se han emprendido acciones para organizar administrativamente la entidad con criterios de eficiencia y un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos. Para ello, 66 fiscalías delegadas ante tribunal adscritas a direcciones seccionales pasarán a hacer parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Subrayó que en la actualidad, estos despachos conocen los delitos relacionados con corrupción en la administración de justicia y el sistema penitenciario cometidos por jueces, fiscales, procuradores judiciales grado 1, directores y empleados de la Rama Judicial, delegados de la Fiscalía y servidores que ejercen funciones de policía judicial, entre otros asuntos que coinciden en competencia con la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En ese sentido, puntualizó, para evitar la duplicidad de esfuerzos en dos dependencias con funciones similares, se expidió la Resolución 0-0110 del 27 de abril de 2026, cuyo fin es unificar la investigación de los hechos de corrupción en la administración de justicia, lo que permitirá fortalecer la capacidad institucional en fenómenos más complejos de manera coordinada y especializada.

Finalmente indicó que las 66 fiscalías delegadas ante tribunal operarán ahora bajo una sola dirección, pero seguirán ubicadas geográficamente en la seccionales de Atlántico, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Medellín, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Continuarán conociendo las actuaciones que tenían asignadas, lo que les corresponde por Sistema Penal Oral Acusatorio y Ley 600, y los procesos que ingresen por actos de corrupción en la administración de justicia, concluyó.