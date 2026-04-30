Colombia refuerza despliegue militar en frontera con Ecuador; pide al vecino país una respuesta conjunta al narcotráfico y el crimen organizado

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que frente a las amenazas del narcotráfico y de estructuras criminales en la zona fronteriza con Ecuador, «se ha desplegado una respuesta integral y sostenida para proteger la vida, el territorio y la soberanía nacional».

Destacó que en la frontera con Ecuador, específicamente en Nariño y Putumayo, se han desplegado más de 15.000 uniformados en las áreas críticas a lo largo de los 586 kilómetros de frontera terrestre.

Este dispositivo se apoya en 6 aeronaves, 8 pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales, lo que permite asegurar un control integral de la zona fronteriza, añadió.

Seguridad en la zona de frontera con Ecuador Frente a las amenazas del narcotráfico y de estructuras criminales en la zona fronteriza, se ha desplegado una respuesta integral y sostenida para proteger la vida, el territorio y la soberanía nacional. En la frontera con Ecuador,… pic.twitter.com/H4qkFG08oC — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 30, 2026

El jefe de la cartera de Defensa subrayó que este despliegue se ejecuta bajo directrices claras del presidente Gustavo Petro, con claros objetivos:

1. Garantizar la máxima seguridad en la frontera con Ecuador para neutralizar cualquier amenaza proveniente de los carteles del narcotráfico.

2. Mantener puestos de control permanentes del Ejército y la Policía Nacional para impedir el tráfico de armas, explosivos, contrabando y cualquier capacidad que fortalezca a las estructuras criminales o ponga en riesgo la seguridad de ambas naciones.

El ministro de Defensa hizo un tácito llamado al Gobierno de Ecuador, advirtiendo que la cooperación internacional es fundamental para debilitar a los narcoterroristas y puntualizó: «Frente al crimen transnacional, la respuesta debe ser conjunta entre las naciones».

Señaló que las Fuerzas Militares colombianas continúan cerrando los corredores del narcotráfico y del crimen organizado, protegiendo especialmente la vía Panamericana y fortaleciendo puntos críticos como Ipiales.

El Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional lideran directamente la estrategia enfocada en operaciones sostenidas, con el objetivo de desmantelar las estructuras narcocriminales en límites con el hermano país de Ecuador concluyó.