Difunden foto del sospechoso del intento de asesinato de Trump poco antes del tiroteo

–Una fotografía de Cole Tomas Allen, el capturado por el ataque ocurrido el pasado sábado en Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue difundida en redes sociales. La imagen fue tomada en la habitación donde se alojaba antes del incidente, en el mismo hotel.

El FBI aún no ha podido determinar con certeza si fue Allen quien hirió a un agente del Servicio Secreto, aunque la principal hipótesis es que el disparo de escopeta que realizó al irrumpir en el último control de seguridad alcanzó al agente con perdigones.

?VANCE REVELA LO QUE LE SUSURRÓ el agente mientras estallaba el tiroteo en la cena de corresponsaleshttps://t.co/gEdsLPinZF pic.twitter.com/0PwvUFZTuj — RT en Español (@ActualidadRT) April 30, 2026

A propósito del tema, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reveló detalles del ataque ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca.

Contó que mientras estaba sentado con otros invitados de alto perfil, de repente comenzó la conmoción. «Realmente no sabía lo que estaba pasando», dijo al presentador de Fox News.

Luego notó que los asistentes comenzaron a agacharse y esconderse bajo las mesas, justo antes de que lo escoltaran para sacarlo del lugar. «Entonces un agente viene y me susurra al oído. [Él] básicamente dice: ‘Señor, tenemos que irnos'», contó.

Tanto el presidente Donald Trump como la primera dama, Melania Trump, así como los miembros del gabinete, fueron retirados de la sala junto a Vance, luego de que se reportaran varios disparos.

Posteriormente, el Servicio Secreto estadounidense comunicó que había detenido a un hombre armado en el lugar y que «todas las personas protegidas» se encontraban a salvo.

El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente de Torrance, California (EE.UU.), según dos agentes citados por AP. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.