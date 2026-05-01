Finaliza con éxito instalación de válvula antisísmica en Bogotá: inicia reanudación del servicio de agua en tres localidades y en Cota

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó en la tarde de este jueves 30 de abril de 2036, que gracias a los rendimientos en el cronograma de trabajo, concluyó en tiempo récord la instalación de la válvula en el Complejo Santa Ana, que protegerá la infraestructura de agua potable de Bogotá frente a sismos. Con este proceso culminado, inicial la reanudación del servicio de agua en tres localidades de la capital y en el vecino municipio de Cota en Cundinamarca.

Los técnicos y operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lograron avanzar en los diferentes hitos de la obra, entre ellos el desagüe de las tuberías, el retiro de la anterior válvula, el izaje de la nueva y su instalación.

Con la conclusión de los trabajos en Santa Ana, se iniciaron las maniobras para el llenado de las tuberías y el restablecimiento paulatino del servicio de agua, durante la noche, para los usuarios de las localidades de Kennedy, Engativá y el sector de los cerros nororientales en Usaquén, así como para los habitantes de Cota abastecidos por Aguas de La Sabana.

Mientras se termina la recuperación plena del servicio, especialmente en las zonas más alejadas de las redes matrices, la EAAB mantendrá habilitada su Acualìnea116 y/o redes sociales en caso de requerir el servicio de carrotanques.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá agradece la colaboración de la ciudadanía durante la ejecución de estas importantes obras que garantizan la continuidad, la confiablidad y la seguridad del abastecimiento de agua para los bogotanos.