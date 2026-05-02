Trump anuncia planes para asumir el control de Cuba de forma inminente tras culminar operaciones en Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes durante una cena privada en West Palm Beach, Florida, que su administración asumirá el control de Cuba casi de inmediato. Según las declaraciones del mandatario, esta maniobra se ejecutará una vez que el país norteamericano finalice sus actuales objetivos militares en Irán, marcando un endurecimiento sin precedentes en la política exterior hacia la región del Caribe.

Durante su intervención en el Forum Club, Trump detalló que el portaaviones USS Abraham Lincoln, considerado el más grande del mundo, podría ser desplazado hacia las costas cubanas para ejercer presión directa. El jefe de Estado sugirió que la mera presencia de la fuerza naval a escasos metros del litoral isleño forzaría una rendición inmediata por parte de las autoridades locales, una retórica que refuerza la postura de «máxima presión» que ha caracterizado su gestión actual.

Este anuncio coincide con la firma de una nueva orden ejecutiva que intensifica el bloqueo económico contra la isla, afectando sectores neurálgicos como la minería, los servicios financieros, la energía y la defensa. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó esta línea dura al denunciar la supuesta presencia de servicios de inteligencia de potencias adversarias en territorio cubano. Estas acusaciones sobre presuntas actividades de espionaje a solo 90 millas de Estados Unidos han sido el principal argumento para justificar el endurecimiento de las sanciones y la movilización de activos militares.

La comunidad internacional observa con cautela este giro diplomático que, de concretarse, alteraría drásticamente el equilibrio geopolítico del hemisferio occidental. Expertos en derecho internacional subrayan que cualquier acción de «toma de control» deberá ser analizada bajo el marco de la soberanía de las naciones, mientras que las acusaciones de Rubio permanecen en el terreno de lo presunto hasta que se presenten pruebas concluyentes ante organismos internacionales o cortes judiciales competentes.