Así será el pico y placa para taxis en Bogotá durante mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., rige el pico y placa para taxis en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, teniendo en cuenta el último número de placa. ¡Conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para mayo de 2026!

Es importante señalar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en Bogotá.

Así opera el pico y placa para taxis durante mayo de 2026 en Bogotá

Del 1 al 3 de mayo

Viernes festivo 1 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Sábado 2 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 3 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 4 al 10 de mayo

Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 9 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 10 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 11 al 17 de mayo

Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 16 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Domingo 17 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 18 al 24 de mayo

Lunes festivo 18 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 23 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 24 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 25 al 31 de mayo