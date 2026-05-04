En mayo, el teatro al aire libre La Media Torta se recarga de una programación diversa y potente

Foto: Idartes

Durante mayo, el Teatro al aire libre La Media Torta, de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá, será punto de encuentro de públicos diversos con una programación que conecta el trabajo de base en los territorios, festivales de gran trayectoria y apuestas artísticas que celebran la diversidad cultural del país. Rock hecho en el centro histórico, sonidos tradicionales del Pacífico y una jornada dedicada a la afrocolombianidad hacen parte de esta agenda. ¡Agéndate y asiste!

Conoce en detalle la agenda de espectáculos, planes y eventos en la Media Torta en Bogotá

?El 9 de mayo a las 11 a. m., el Festival Candelaria Rock IV regresa a este escenario con una nueva edición que refuerza la escena musical local en la capital. Organizado por la Mesa de Rock de La Candelaria, Wild Noise Productions y la Escuela del Sonido, este festival reúne en tarima a agrupaciones emergentes y consolidadas del rock y el metal.

Dos bandas juveniles, resultado de un proceso previo con jóvenes de la localidad, abrirán la jornada junto a agrupaciones consolidadas como Los Suziox, Threat, Power Insane, Keep The Rage, Terror Bringer y Kaoz Kapital. Desde Soacha se sumarán Arkhanon y Fixura, junto a Delirio, evidenciando el relevo generacional de la escena y la unión entre formación y circulación que incentiva el festival. Este concierto reafirma el compromiso de La Media Torta como un espacio para la música en vivo, promoviendo condiciones dignas para los artistas y consolidando una escena que se construye desde lo colectivo, la autogestión y la circulación de nuevos talentos.

?El 10 de mayo a las 12 m., La Media Torta será sede de las Zonales clasificatorias del XXX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, un espacio clave dentro del circuito de este reconocido encuentro liderado por la Alcaldía de Santiago de Cali. Estas clasificatorias en Bogotá reúnen a agrupaciones y portadores de tradición que buscan un lugar en la edición número treinta del festival, considerado uno de los más importantes escenarios para la visibilización de las músicas del Pacífico colombiano y la cultura afrodescendiente.

Durante la jornada, el público podrá acercarse a la riqueza sonora de esta región a través de formatos tradicionales y contemporáneos que incluyen marimba de chonta, cantos tradicionales, violines caucanos, chirimías y propuestas de fusión. Más allá de la competencia, este escenario funciona como una plataforma de circulación y reconocimiento para los procesos musicales que mantienen vivas las prácticas culturales del Pacífico, al tiempo que permite a nuevas audiencias en Bogotá conectarse con estas expresiones.

El XXX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se celebrará del 10 al 17 de agosto en Cali, Colombia, celebrando su histórica edición número treinta como el mayor festival afro de Latinoamérica. Este festival, nombrado en honor al músico buenaventurense Petronio Álvarez, es una inmersión en la cultura afrocolombiana, reuniendo a más de 3.500 artistas y miles de asistentes.

??El 16 de mayo a la 1 p.m., se realizará el Tortazo Afrocolombianidad, una jornada especial que se suma a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad y que convierte a la La Media Torta en un espacio de encuentro, memoria y celebración. Esta edición propone un recorrido sonoro y simbólico por las raíces afrodescendientes del país, resaltando su vigencia en las expresiones contemporáneas.

La agenda reúne artistas del Pacífico y el Caribe colombianos que dialogan entre la tradición y la innovación. Desde los ritmos ancestrales hasta las fusiones urbanas, el escenario acogerá propuestas que conectan la marimba, los cantos tradicionales, los tambores y las nuevas narrativas musicales. Entre los artistas que participarán se encuentran: Bullenrap, con una apuesta que mezcla rap y sonidos del Caribe; La Tunda del Telembí, portadora de las músicas tradicionales del litoral Pacífico; Djs Carmen Tea y Juli Savoy, quienes exploran sonoridades contemporáneas con raíz afro a través de sets que fusionan ritmos globales, urbanos y tradicionales; y Antombo, con una propuesta que integra fuerza escénica y herencia cultural desde el dancehall, el afrobeats y el reggae.