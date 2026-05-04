Este mayo de 2026, déjese sorprender por la temporada de improvisación que llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá

Foto: Idartes.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, te invita durante le mes de mayo de 2026, a la ‘Temporada de Improvisación 2026’, una apuesta escénica que celebra el teatro en su estado más puro: sin guión, sin certezas y con la creatividad como motor principal de las historias. Entrada con boletería.

A lo largo de cuatro funciones, actores y actrices experimentados asumirán el reto de construir historias en tiempo real, enfrentándose a lo inesperado con ingenio, rapidez mental y trabajo en equipo.

Cada noche el público participará activamente e influirá en el desarrollo de las escenas a través de sugerencias, palabras clave e intervenciones directas.

Agenda de la Temporada de Improvisación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá

Te presentamos la programación durante el mes de mayo para que te agendes y la disfrutes con tu familia o amigos:

9 de mayo

Al Aire Impro, una experiencia teatral que transporta a los asistentes al universo de la radio. A través del ficticio programa El Confesionario, el público compartirá confesiones anónimas que se convertirán en el insumo creativo para las historias que se desarrollarán en escena, en un formato dinámico que mezcla humor, interacción y narrativa en vivo.

15 de mayo Fotos: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La Friendzone Talk Show, presentación de comedia improvisada que, en formato de talk show, explora las complejas relaciones entre la amistad y el amor. Con la guía de una carismática presentadora y el impulso de las experiencias del público, siete artistas crean escenas, juegos y números musicales que abordan el amor en todas sus formas, desde el romance hasta el amor propio.

22 de mayo Fotos: Teatro JOrge Eliécer Gaitán

Tavola Rasa, una propuesta escénica que convierte el escenario en una taberna ficticia donde las historias se sirven como tragos clandestinos. En este ambiente íntimo y misterioso, las ideas del público se transforman en relatos que oscilan entre lo cómico, lo nostálgico y lo inquietante.

29 de mayo Foto: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

¿Quiénes? Acción Impro, un montaje que toma como punto de partida las anécdotas de fracasos y momentos inesperados compartidos por el público. A partir de estas historias, los improvisadores construyen una narrativa continua que reivindica lo cotidiano y lo humano, con humor y sensibilidad.

La ‘Temporada de Improvisación 2026′ se consolida así como un espacio que acerca al público al proceso creativo del teatro, resaltando la conexión inmediata entre artistas y espectadores, y demostrando que cada función puede ser una experiencia única.

Compra tus entradas a través de Tuboleta o en la taquilla del teatro.