Tragedia en Popayán: En evento Monster Trunks uno de los carros atropelló a los espectadores dejando 3 muertos y 38 heridos

–(Captura de video). Tres personas fallecidas, entre ellas una niña de diez años, causó un accidente que se registró este domingo en un evento Monster Trunks que se realizaba en la zona del Boulevard Rose, al norte de la ciudad de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cuando uno de los vehículos arrolló a los espectadores.

El gigantesco automotor se salió de la pista y se llevó por delante a los fanáticos que presenciaban el evento y terminó chocando contra un poste de la energía.

De acuerdo con videos publicados en redes, el ‘monster truck’ responsable se descontroló durante su demostración, luego de que pasara por encima de unos autos chatarra. Se inclinó fuertemente hacia un lado, y salió disparado fuera de la zona delimitada y terminó arrollando una barrera e impactando contra el público.

?? | URGENTE: Al menos dos muertos y 37 heridos, entre ellos menores de edad, dejó un accidente con un “monster truck” en Popayán, Colombia. El hecho ocurrió cuando una mujer perdió el control del enorme vehículo durante una exhibición y arrolló al público presente. pic.twitter.com/S59ghk4sHy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

El vehículo, que era conducido por Sonia Dilma Segura, una mujer, oriunda de Bogotá, con más de cinco años de experiencia en el manejo del mismo, al parecer se habría quedado sin frenos.

El comandante del cuerpo de Bomberos y el secretario de Salud entregaron un parte inicial de la tragedia:

?? | Actualización: Las autoridades confirman que el grave accidente ocurrido durante el evento “Monster Truck 2026” en Colombia dejó un saldo de 38 personas heridas y dos fallecidas, entre ellas un menor de edad. pic.twitter.com/89xEH7uHTs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, confirmó que el hecho dejó 3 fallecidos y más de 38 personas heridas.

«Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos», precisó el funcionario en su cuenta en X.

Añadió que desde el primer momento, como alcalde, dispuso «toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora».

Igualmente indicó que dio instrucciones claras para que se adelante una investigación rigurosa. «Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia», puntualizó el alcalde de la capital caucana.

Entre las víctimas se confirmó una niña de 10 años.