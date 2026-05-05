Bogotá se convierte en la capital mundial del storytelling con INPUT 2026 hasta el 7 de mayo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invita al INPUT 2026, el encuentro global de narrativas audiovisuales que se realiza cada año en una ciudad diferente del mundo desde hace aproximadamente 49 años y que en esta edición se realizará en la del lunes 4 al jueves 7 de mayo de 2026 en la Cinemateca de Bogotá. ¡Conoce detalles y agéndate!

Agéndate y disfruta de las 67 producciones de 19 países, de las cuales tres son colombianas: ‘Capacidades diversas’, ‘V de vergüenza’ y ‘El Niño Kankurang, la ballena y sus amigos y Paciteranga entre dos mares’.

Desde la Administración distrital se reconoce este espacio como una oportunidad para consolidar conexiones que validen y expandan el posicionamiento de la ciudad como referente global en creación de narrativas y contenidos culturales.

INPUT 2026, es un showcase; es decir, un espacio al que se va a observar por completo programas de televisión y medios públicos y culturales. Estos programas traen narrativas (storytelling) muy interesantes en distintos formatos: ficciones, documentales, realities, en programas de piso (desarrollados en estudios de grabación), que representan el estado actual desde la innovación y la inspiración de los medios públicos del mundo.

Bogotá anfitriona del INPUT 2026

Bogotá fortalece su apuesta de internacionalización al ser sede de encuentros de convergencia audiovisual como INPUT. Ser la ciudad anfitriona le permite a la capital potenciar las capacidades de las y los agentes que participan en esta industria, así como consolidar conexiones que validen y expandan el posicionamiento de Bogotá como referente global, motivo por el cual este encuentro es apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y el Idartes con la Cinemateca.

Bogotá es epicentro de la industria audiovisual en Colombia con el BAM, el BIFF y otros festivales. Esta vez, el recibir a INPUT, da un impulso para el sector al tener contacto con contenido especializado y narrativas públicas y culturales, llegando así a otro tipo de productores.

En el último año, la Capital se ha proyectado como un destino cultural global. Prueba de ello son los recientes rankings en los que la ciudad se ha destacado:

La ciudad de Bogotá fue reconocida como la ciudad más auténtica del mundo para viajar, según el Global Travel Authenticity Index, un ranking internacional que evalúa las experiencias locales de los destinos turísticos. El reconocimiento destaca la diversidad cultural de la capital colombiana y una escena gastronómica que combina cocina tradicional, innovación culinaria y sabores del mundo, junto con una agenda que supera los 18.000 eventos culturales públicos y privados cada año.

En el “World’s Best Cities 2026”, Bogotá ocupó el puesto 51 de las mejores ciudades del mundo por su infraestructura y oferta cultural y deportiva.

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Tres producciones colombianas juegan de local

Ser anfitriones en Suramérica destaca que Colombia se ha venido posicionando en el espectro de la televisión pública mundial como una de las más innovadoras y que ha tomado más riesgos, tanto en formatos como en contenidos.

La dinámica del INPUT funciona como la de un mundial de fútbol, cada país tiene la oportunidad de enviar contenidos para asegurar su cupo en cada edición. Colombia actualmente envía siete producciones a un comité evaluador que recibe cerca de 500 programas y en el transcurso de una semana debe anunciar a los seleccionados.

De las siete producciones colombianas seleccionaron tres, lo que devela una gran representatividad nacional: Capacidades diversas -Canal Trece; V de vergüenza -Teleantioquia; y El Niño Kankurang, la ballena y sus amigos y Paciteranga entre dos mares -Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Telepacífico.

En la selección hay representantes de Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Finlandia, India, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur y Taiwán.

Durante el evento las tres salas de la Cinemateca de Bogotá en paralelo exhibirán contenidos agrupados por ejes temáticos. Por ejemplo, estos son algunos que han presentando en el pasado:

Cómo cubrir conflictos desde la televisión pública, agrupando desde un reality de Israel, pasando por un documental un poco al estilo guerrilla desde Palestina o un relato de soldados ucranianos;

Cómo abordar la sexualidad en la televisión del mundo, donde había un un reality de gente swinger en Dinamarca, un drama de abuso en Chile y un documental muy bien explicado sobre el fenómeno de la adicción al porno en niños menores de 14 años.

¿Y todo eso para qué?

Para generar una reflexión, no solo sobre los contenidos, sino sobre las dinámicas socioculturales y lo que está pasando en este momento en la sociedad y la cultura de diferentes países. Pero también cómo abordarlos, cómo puede ser inspirador, cómo nuevos agentes del sector pueden aportar para un cambio o una denuncia a estas problemáticas, o simplemente maneras distintas de entretener de acuerdo a la cultura de cada país.

Experiencia que transforma la mirada

INPUT es una ONG sin ánimo de lucro que se sostiene a partir de la realización de estas conferencias durante cada año. En Europa, el costo de la entrada es alrededor de 250 dólares, pero los organizadores quieren tener una red mucho más amplia en Latinoamérica y en especial en Colombia, por lo tanto han dado un descuento para esta edición.

El acceso a los cuatro días de visualización de contenidos y conferencias es de 80 dólares. Invierte en tu formación y accede a a los contactos que les ofrece este encuentro con televisiones, medios públicos, instituciones y productores de todo el mundo.

Conoce más sobre este evento y el ingreso AQUÍ.