Hay cambios en rutas TransMiZonales por obras en el barrio Nueva Gloria

Foto: TransMilenio.

Varias rutas TransMiZonales de TransMilenio tienen modificaciones en su recorrido habitual. Estos cambios, que iniciaron el jueves 30 de abril, se deben a trabajos de mantenimiento de la malla vial que se llevarán a cabo en la calle 47C sur con tranversal 11B este, en el sector del barrio Nueva Gloria en la localidad de San Cristóbal.

Rutas TransMiZonales que modifican su recorrido

El mantenimiento vial afecta directamente la movilidad de seis servicios clave que conectan el sur con diferentes puntos de la ciudad. Las rutas involucradas son:

111 Metrovivienda – Gaviotas.

139 Bosa San José – Juan Rey.

13-6 Juan Rey.

A809 Marly – L809 Santa Rita S.O.

C155 Suba Gaitana – L155 Gaviotas.

G816 Villa del Río – L816 Doña Liliana. TransMilenio.

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