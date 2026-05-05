Liga Colombiana Contra el Cáncer suspende temporalmente servicios en su seccional Bogotá

–La Liga Colombiana Contra el Cáncer anunció en un comunicado la suspensión temporal de los servicios en la Seccional Bogotá, ubicada en la Calle 116 con carrera 15, como resultado de condiciones financieras del sector salud que han impactado su operación.

En Bogotá, los servicios de atención que ya se venían prestando en la Liga Colombiana Contra el Cáncer, ubicada en la Carrera 12A #77 – 34, incluyendo consulta externa de oncología, quimioterapia, gestión farmacéutica, droguería y vacunación, continúan con normalidad.

Así mismo, las acciones en sensibilización, prevención, jornadas de detección temprana, campañas, eventos, atención integral del cáncer y acompañamiento a pacientes continúan activas a nivel nacional y a través de sus Seccionales y Capítulos, indicó.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer expresa su solidaridad con la Seccional Bogotá y confía en que, una vez se estabilicen las condiciones necesarias, se podrá retomar la prestación de servicios en esta institución.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer reitera su compromiso con la salud de los colombianos y con el fortalecimiento de acciones sostenibles que contribuyan a la prevención, detección temprana y atención integral del cáncer en el país.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer es una organización de carácter nacional que articula distintas Seccionales y Capítulos en el país, cada una con autonomía administrativa, financiera, jurídica y operativa. En este contexto, la situación en Bogotá corresponde a un hecho de alcance local y no compromete la continuidad de la misión ni de los servicios que la Liga desarrolla a nivel nacional, advirtió la organización.