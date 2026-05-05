Cortes de luz este miércoles 6 de mayo de 2026 en Bogotá y Cota
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 6 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cota, Cundinamarca.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio Popular Modelo. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 57 a carrera 59 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio La Faena. De la calle 69 a calle 71 entre carrera 116 a carrera 118 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio La Macarena. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Barrio Las Nieves. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Veracruz. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 17 a calle 19 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Restrepo Occidental. De la carrera 17 a carrera 25 entre calle 17 Sur a calle 25 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Las Acacias. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 60 Sur a calle 62 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Ronda. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 59 Sur a calle 61 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Cota, Cundinamarca
Vereda La Moya. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.