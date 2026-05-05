Rusia declara tregua en Ucrania el 8 y 9 de mayo por Día de la Victoria

–El Ministerio de Defensa de Rusia declaró un cese al fuego para el 8 y 9 de mayo en honor de las celebraciones del Día de la Victoria y expresó la esperanza de que la parte ucraniana haga lo mismo.

La tregua fue declarada conforme a una decisión tomada por el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el ministerio, y añadió que las fuerzas rusas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante los eventos de conmemoración.

El ministerio también advirtió que cualquier intento de interrumpir las celebraciones con motivo del 81° aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica provocaría «un ataque con misiles masivo» contra el centro de Kiev.

También indicó que Rusia se ha abstenido de tal acción por motivos humanitarios, a pesar de tener la capacidad, y advirtió a los civiles en Kiev, así como al personal diplomático extranjero, que salgan de la ciudad de forma oportuna.

Durante su conversación telefónica del 29 de abril con el presidente estadounidense, Donald Trump, Putin expresó la disposición de Rusia para declarar una tregua para el período de conmemoraciones por el Día de la Victoria.

El 30 de abril, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que ordenó a sus representantes contactar al equipo de Trump y aclarar los detalles de la propuesta rusa de cese al fuego. (Información Agencia Xinhua).