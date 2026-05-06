Corte Suprema y Fiscalía exige al Eln liberar a policías y funcionarios judiciales secuestrados y sometidos a un «juicio revolucionario»

–En un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación exigieron al Eln la liberación sanos y salvos de dos funcionarios judiciales y dos policías secuestrados en el departamento de Arauca desde mediados de 2025 y a los cuales el grupo terrorista sometió dizque a un «juicio revolucionario».

Los secuestrados son los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, a quienes la agrupación terrorista afirma haberlos secuestrados por hacerles espionaje.

Sin condenar el «juicio revolucionario», que se aplicaba otrora cuando los grupos armados ilegales se definían como «guerrilleros» y perseguían fines políticos, la Corte y la Fiscalía agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.

Advierten que Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia.

Y puntualizan: «El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho».

Afirman que el uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia.

«La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país», subrayan.

Finalmente indican que los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, «deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada».

Hay que recordar que desde hace 9 meses están en manos de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco cinco soldados del Ejército Nacional, secuestrados en regiones de los departamentos de Cauca y Nariño.

Al respecto, el comando del Ejercito ha hecho repetidas peticiones a esa banda criminal para que respete sus vidas y los libere, sin obtener respuesta alguna.

«Son hijos, hermanos y padres que sirven a la Patria con honor; su vida y su dignidad no son negociables. Seguimos firmes y unidos, trabajando sin descanso por su pronta libertad», indica el mando militar.