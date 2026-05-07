Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este viernes 8 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Viernes 8 de mayo de 2026

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Usme

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas

De la Calle 72F Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12B Este a la Carrera 24A Este

10:00 a.m.

4 horas

Lavado preventivo tanque

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.