Procurador exige a grupos armados y bandas delincuenciales dejar a niños, niñas y adolescentes fuera del conflicto

–Un vehemente llamado a reclutadores y delincuentes a que dejen de reclutar e instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes hizo el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach en el marco del conversatorio “Justicia Juvenil: Hacia una Política Criminal con Enfoque Territorial y Restaurativo”, realizado por la Corte Suprema de Justicia.

“Dejen a los niños fuera del conflicto. Dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores y delincuentes, basta ya”, afirmó el Eljach.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado urgente para proteger a la niñez y la adolescencia de las dinámicas de violencia y criminalidad que afectan distintos territorios del país, y advirtió que gran parte de los adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ya habían sufrido previamente vulneraciones de derechos como maltrato, violencia intrafamiliar, abandono, deserción escolar y consumo de sustancias psicoactivas.

Durante su intervención, señaló que la delincuencia juvenil debe entenderse como un fenómeno multicausal, por lo que insistió en fortalecer políticas públicas con enfoque territorial, diferencial y restaurativo.

"Dejen a los niños fuera del conflicto. Dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores y delincuentes, basta ya, dejen quietos a nuestros niños", afirmó el Procurador General, Gregorio Eljach, en el Conversatorio de Justicia y Ciudadanía "Justicia Juvenil". Un… pic.twitter.com/8QrBqUUEXK — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 11, 2026



Asimismo, reveló que a marzo de este año han ingresado 1.444 adolescentes al SRPA, con mayores registros en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Además, más de 400 jóvenes que habían estado bajo protección del ICBF terminaron vinculados al sistema penal, mientras que entre 2023 y 2025 más de 500 reincidieron por falta de una respuesta efectiva. También alertó que más de 8.000 adolescentes ingresaron al sistema sin escolaridad básica.

El Procurador destacó además los proyectos piloto adelantados con el SENA en Centros de Atención Especializada del SRPA en Popayán, Armenia y Cali, que han beneficiado a más de 300 adolescentes y jóvenes con procesos de formación para fortalecer su inclusión social y prevenir la reincidencia.