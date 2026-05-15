Así será el curso de Bomberos de Bogotá exclusivo para mujeres

Foto: Secretaría de la Mujer

Bogotá formará a instructores e instructoras en enfoque de género y derechos humanos para acompañar el ingreso de nuevas mujeres al Cuerpo Oficial de Bomberos. La formación estará dirigida a 40 instructores e instructoras de la Academia de los Bomberos Oficiales, quienes tendrán a su cargo la orientación del nuevo curso exclusivo para mujeres. El objetivo es fortalecer capacidades pedagógicas, técnicas y operativas para incorporar el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres en los procesos de formación, entrenamiento y ejercicio de la labor bombera.

En el Comando Central del Cuerpo Oficial de Bomberos se abordarán temas como cultura libre de sexismo, derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, participación y representación con equidad, y derecho a una vida libre de violencias. Todos estos temas serán aplicados al contexto operativo de la entidad.

Actualmente, los Bomberos de Bogotá cuentan con 40 mujeres y 600 hombres en diferentes niveles de operación, gestión e investigación. En este contexto, el segundo curso exclusivo para mujeres permitirá que 30 mujeres superen el proceso de formación e ingresen a la institución como parte de una acción afirmativa orientada a cerrar brechas históricas en un sector tradicionalmente conformado por hombres.

Este nuevo proceso cobra especial relevancia porque en 1975 ingresó el primer grupo de 20 mujeres bomberas a la ciudad. Más de cinco décadas después, Bogotá retoma una ruta concreta para ampliar la participación de las mujeres en la gestión del riesgo, la atención de emergencias y la protección de la vida.

El acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer también ha permitido consolidar un comité de género dentro de la entidad, orientado a fortalecer entornos laborales más equitativos, seguros y libres de discriminación, así como a impulsar cambios sostenibles en la cultura organizacional.

Con esta iniciativa, Bogotá se posiciona como referente nacional en la transformación de instituciones históricamente masculinizadas, demostrando que la igualdad también se construye donde se toman decisiones bajo presión, se atienden emergencias y se protege a la ciudadanía.

Abrir oportunidades para más mujeres bomberas no solo amplía el acceso. También fortalece instituciones más justas, más modernas y más efectivas para la ciudad.