Bomberos Bogotá conmemora 131 años de historia, servicio y entrega a la ciudad

Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos

En el marco de la conmemoración de los 131 años del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la entidad inició este jueves 14 de mayo de 2026 el homenaje a generaciones de hombres y mujeres que, con valentía, vocación y espíritu de servicio, han dedicado su vida a proteger la de otros en Bogotá, y en lugares del país y del mundo, cuando ha sido necesario.

Como parte de esta fecha conmemorativa, se realizó la tradicional Ceremonia al Bombero Caído en el monumento de la Estación Chapinero. Se trata de un acto solemne de memoria y gratitud hacia quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

Durante la ceremonia, la directora de Bomberos Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, y la subdirectora operativa, Yenire Lozano Ascanio, encabezaron el desfile de la ofrenda floral, acompañado por el sonido de la gaita, como homenaje a los cuatro bomberos caídos en acción. Durante el acto simbólico, se escuchó una campanada por cada uno de ellos y también se recordó a las y los bomberos fallecidos a lo largo de estos 131 años de historia mientras hicieron parte activa de la Institución.

Este homenaje, que se realiza cada año el 14 de mayo, representa el respeto, la memoria y el reconocimiento eterno de la ciudad hacia quienes hicieron del servicio una causa de vida. Durante la jornada también se realizó una charla liderada por el psicólogo emergenciólogo Leonardo Guerrero, enfocada en cómo sanar el corazón después de la pérdida de un ser querido. De esta forma se creó un espacio de reflexión humana y acompañamiento emocional para el personal y asistentes.

Finalizada la ceremonia, Bomberos Bogotá realizó la tradicional caravana de vehículos especializados por las calles de la ciudad, como un acto simbólico de reconocimiento y agradecimiento a Bogotá por su confianza, cercanía y apoyo permanente hacia la Institución.

El recorrido inició en la Estación Chapinero, ubicada en la calle 61 con carrera novena, avanzó por la carrera 13, bajó por la calle 26 y finalizó en el edificio Comando. Durante el paso de la caravana, la ciudadanía expresó saludos, aplausos y múltiples manifestaciones de cariño y respeto hacia una de las instituciones más respetadas por los bogotanos.

La conmemoración continuará el viernes 15 de mayo en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, donde se realizará la tradicional parada del personal uniformado, con la participación de más de 100 integrantes de la entidad. Durante la jornada, encabezada por el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, se entregarán reconocimientos por años de servicio al personal destacado y se celebrará una misa conmemorativa en honor a la historia, el compromiso y la vocación que han caracterizado a Bomberos Bogotá durante más de un siglo.

En lo corrido del 2026, el personal uniformado ha acudido a más de 15 mil llamados de emergencia, con mayor porcentaje de atención a incidentes con animales, materiales peligrosos y árboles, por temporada invernal. Hoy, a 131 años de su creación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reafirma su compromiso de seguir salvando vidas, protegiendo a las comunidades y acompañando a la ciudad en cada emergencia, con honor, disciplina y humanidad.