Festival del Arroz vuelve a Bogotá con platos desde $ 25.000: asista a las Plazas de Mercado del 16 al 18 de mayo

Foto: IPES.

Del 16 al 18 de mayo, 14 Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, sera?n escenario de la segunda versio?n del Festival del Arroz, una apuesta liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), en alianza con la Federacio?n Nacional de Arroceros (Fedearroz), para impulsar la economi?a local y fortalecer el trabajo de vivanderas y vivanderos que sostienen la vida en las plazas de mercado de la ciudad.

Este festival le apuesta a consolidar las Plazas Distritales de Mercado como espacios vivos de gastronomi?a, cultura y tradicio?n en la capital y exaltar el trabajo de los agricultores colombianos.

Para la directora del Instituto para la Economía Social (IPES), Catalina Arciniegas, las plazas de mercado son espacios que reu?nen tradicio?n, cultura y economi?a en la ciudad. “Con este tipo de iniciativas buscamos que ma?s ciudadanos redescubran el arte de hacer mercado, mientras fortalecemos entornos seguros, dignos y sostenibles para quienes trabajan alli?”.

En esta edicio?n, restaurantes ofrecera?n preparaciones que van desde recetas tradicionales, como arroz con pollo, hasta propuestas ma?s innovadoras, como arroz con camarones o arroz tipo thai, con precios entre los $ 25.000 y $ 35.000.

Durante la primera versio?n del festival se vendieron cerca de 6.000 platos con la participacio?n de 87 restaurantes, alcanzando aproximadamente $160 millones en ventas, cifras que este an?o se esperan superar con una mayor participacio?n de visitantes.

Como parte del lanzamiento oficial, este jueves 7 de mayo de 2026, a las 7:30 a.m., se realizara? una rueda de prensa en la Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre en la que se dara?n a conocer los detalles del festival.

La jornada incluira? una muestra gastrono?mica a cargo de Carlos Mele?ndez, chef de Fedearroz con ma?s de 10 an?os de experiencia, quien presentara? un menu? basado en arroz como adelanto de la oferta que estara? disponible durante el evento.

Para la gerente general (E) de Fedearroz, Rosa Luci?a Rojas Acevedo, “el festival es una oportunidad para exaltar un producto 100% colombiano y reconocer el trabajo de miles de hombres y mujeres que, desde el campo, aportan a la economi?a regional y a la soberani?a alimentaria del pai?s”.

El Festival del Arroz tambie?n incluira? actividades culturales y experiencias para los visitantes, con el fin de fortalecer las Plazas Distritales de Mercado como destinos turi?sticos y dinamizadores de la economi?a social en Bogotá.

Conoce las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, participantes en el ‘Festival del Arroz’ 2026

Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, ubicada en la carrera 51 #72-13.

Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, carrera Sexta #24A-30 sur.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, localizada en la carrera 66 #23-30.

Plaza Distrital de Mercado Carlos E. Restrepo, carrera 19 #19B-16 sur.

Plaza Distrital de Mercado Fontibón, carrera 103 #19-71.

Plaza Distrital de Mercado Kennedy, calle 42 Sur #78M-50,

Plaza Distrital de Mercado La Concordia, localizada en la calle 12C #1-40.

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia, carrera Quinta #30A-30.

Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle Primera F #4-60.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias, avenida carrera 70 #74-52.

Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza, localizada en la carrera 25 #22A-73.

Plaza Distrital de Mercado San Carlos, calle 51 sur #19A-26.

Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán, carrera 60 #4B-24.

Plaza Distrital de Mercado Santander, calle 26 sur #30-51.

Gran premio en el ‘Festival del Arroz’ 2026

Como incentivo al talento y la dedicacio?n de los participantes, el Festival otorgara? un reconocimiento representado en insumos de alta calidad suministrados por Fedearroz, correspondientes a sus li?neas Gourmet, Premium y tradicional.

Este esti?mulo, de $ 500.000, sera? entregado al restaurante que mayor nu?mero de platos preparados con arroz de Fedearroz, venda durante el evento.

El ‘Festival del Arroz’ busca que ma?s ciudadanos vuelvan a las plazas, prueben y le apuesten a una oferta local que sigue creciendo en la ciudad gracias al trabajo de familias que han hecho de este oficio su forma de vida y hoy hacen parte del corazo?n de la economi?a social en Bogotá.