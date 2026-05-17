No se pierda ‘Travesía entre las Estrellas’ en el Planetario de Bogotá: asista este domingo 17 de mayo

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá invita a las familias a disfrutar este domingo 17 de mayo de 2026, una experiencia única con ‘Travesía entre las Estrellas’, la primera misión espacial para pequeños exploradores. Será una experiencia multisensorial para niños de 0 a 5 años con imágenes, narraciones y música que encienden su curiosidad.¡Ingresa aquí y conoce los costos de la entrada!

Los primeros años son el escenario perfecto para sembrar la semilla de la curiosidad por la ciencia. Esta experiencia ofrece ambientes estimulantes que nutren el desarrollo cognitivo a través de:

Exploración Sensorial: Talleres y recorridos orientados que despiertan los sentidos.

Talleres y recorridos orientados que despiertan los sentidos. Narrativas Estelares: Cuentos infantiles narrados bajo el manto de nuestro domo.

Cuentos infantiles narrados bajo el manto de nuestro domo. Música y Movimiento: Canciones cósmicas diseñadas para capturar la atención de los bebés y caminadores.

A continuación te compartimos un post del Planetario de Bogotá con la invitación a participar de esta experiencia:

La cita es en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.