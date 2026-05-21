Bogotá entra al Top 40 de ciudades más relevantes del mundo para la industria de reuniones

Foto: Invest in Bogotá.

Bogotá acaba de escalar 15 posiciones en el ranking que elabora anualmente la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), la referencia global más exigente de la industria de reuniones, para instalarse en el puesto 36 entre más de 1.600 ciudades evaluadas en el mundo.

Con este resultado -presentado en IMEX Frankfurt 2026, uno de los eventos más influyentes de la industria global de reuniones-, la capital colombiana entró al grupo de los 40 destinos más competitivos del planeta para congresos y convenciones internacionales, y consolida su lugar como cuarto destino de América Latina en un índice que las asociaciones y organizaciones internacionales consultan cuando eligen su próxima sede.

«El crecimiento de Bogotá en el ranking ICCA refleja mucho más que una cifra. Significa que hoy la ciudad es reconocida globalmente como un escenario confiable para el intercambio de conocimiento, la innovación y las grandes conversaciones del mundo. Cada evento internacional que llega a Bogotá deja conexiones, oportunidades y capacidades instaladas para nuestra ciudad y nuestra gente», señaló Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá.

El ranking ICCA mide exclusivamente congresos y convenciones organizados por asociaciones internacionales que rotan entre países, convocan delegados de múltiples nacionalidades y cumplen criterios de escala y representatividad global. En ese sentido, es el termómetro más riguroso y reconocido de la industria MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) a nivel mundial.

Además, Bogotá se confirma como la ciudad número uno de Colombia en el mencionado ranking, en América Latina y el Caribe, la ciudad ascendió al cuarto lugar, superando la quinta posición que compartía con Lima y São Paulo en el reporte de 2024. En el continente americano, escala tres posiciones adicionales para ubicarse sexta.

La ciudad registró un crecimiento del 47 % en el número de reuniones internacionales realizadas en la ciudad frente al reporte de 2024, casi el doble del promedio de América Latina, que fue del 25 %. Esto posiciona a la capital no solo como un destino que acompañó la recuperación de la industria, sino como uno que lideró su crecimiento en la región.

El desempeño de la capital también impulsó al país: Colombia escaló ocho posiciones en el ranking mundial y alcanzó el puesto 26 a nivel global, mientras que a nivel de América Latina y el Caribe ocupó el segundo lugar en la industria de reuniones, solo por detrás de Brasil y por encima de Argentina.

Durante los últimos años, Bogotá ha construido una oferta competitiva de infraestructura para eventos de gran escala —con escenarios de clase mundial como Ágora Bogotá y Corferias—, y ha consolidado su perfil como hub regional para congresos en sectores estratégicos como salud, tecnología, sostenibilidad, innovación, industrias creativas y negocios.

El resultado presentado por ICCA en IMEX Frankfurt 2026 ratifica la creciente relevancia de Bogotá en el mapa global de reuniones, en un momento en que la industria MICE sigue siendo uno de los principales motores de promoción internacional, atracción de visitantes de alto impacto y desarrollo económico para las ciudades.

Acerca del Bureau de Convenciones

El Bureau de Convenciones hace parte de Invest in Bogotá., y su propósito es posicionar a la ciudad como destino de clase mundial para reuniones y eventos. Acompaña a asociaciones, empresas e instituciones en la organización de congresos, convenciones e incentivos, conectándolas con espacios idóneos, aliados confiables y beneficios del destino, simplificando cada etapa del proceso y maximizando el impacto de los eventos en Bogotá.

Acerca de?Invest?in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.