Petro suplica a la Corte Constitucional avalar la reforma pensional y garantizar una vejez digna para millones de colombianos

–El presidente Gustavo Petro le suplicó este jueves a la Corte Constitucional que avance en la discusión y aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que su implementación garantizaría el derecho a una pensión digna para millones de adultos mayores en el país.

Durante el evento ‘Economías para la Vida’, que tuvo lugar en Cúcuta, Norte de Santander, el jefe del Estado expresó: “Otra vez me arrodillo, suplico, les pido a las magistradas y magistrados que se pongan la mano en su corazón y no permitan que dejen otra vez, como ha sido en toda la historia de Colombia, a la vejez, a las abuelas y los abuelos de Colombia sin su derecho a pensionarse”.

“Yo no sé si es que no están debatiendo la reforma pensional porque estamos en elecciones”, afirmó el presidente Petro, quien insistió en que la iniciativa permitiría construir un sistema unificado entre fondos públicos y privados que garantice el acceso a la pensión desde el inicio de la vida laboral.

“El Jefe del Estado les suplica que pongan en discusión la reforma pensional, vuelta Ley de la República, y se pueda empezar a construir un sistema que ya no haga competir fondos privados con públicos, sino que los junte a todos, para que los jóvenes que empiecen a trabajar, y… pic.twitter.com/uR2H4G9T3I — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 21, 2026

El presidente Gustavo Petro explicó que la propuesta busca que trabajadores de todos los sectores, incluidos campesinos, aprendices del SENA, obreros, pequeños empresarios y trabajadores informales, puedan asegurar su derecho pensional cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.

En su discurso también destacó que el Gobierno ya amplió la cobertura de subsidios para adultos mayores, pasando de 1,9 millones a 3 millones de beneficiarios que actualmente reciben un bono pensional. Además, indicó que el subsidio asciende hoy a 230 mil pesos y busca cubrir una canasta básica mínima para sacar a las personas de la pobreza extrema.

En ese sentido, el presidente aseguró que si la Corte Constitucional permite la entrada en vigencia de la reforma, el sistema podría extender la cobertura a la totalidad de adultos mayores en Colombia y avanzar hacia un modelo de pensión basado en la dignidad y justicia.

“Necesitamos la justicia del lado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de Colombia”, puntualizó el jefe de Estado, y agregó: “La pensión en Colombia debe llamarse dignidad”.

De otra parte, el presidente advirtió un posible “saqueo” de los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos, al señalar que los recursos de millones de cotizantes no deberían permanecer bajo control de entidades financieras privadas.

En referencia al Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, el cual ordenaba el traslado inmediato de los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones, el presidente Petro expresó: “Eso no se puede llamar justicia y por eso les pido a las magistradas y magistrados del Consejo de Estado, cualquiera que sea su origen ideológico o la universidad donde estudiaron derecho, que se pongan la mano en el corazón y no permitan un saqueo y un robo de centenares de billones de pesos”.