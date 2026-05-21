Gobierno de Petro expulsa a encargado de embajada en Bolivia en reciprocidad por decisión sobre diplomática colombiana

–El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, notificó que, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno de Bolivia de sacar de su país a la Embajadora colombiana y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia, Ariel Percy Molina Pimentel.

En el comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial.

Agrega que Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con sujeción a los principios y normas del derecho internacional.

Finalmente, la cancillería colombiana «reafirma los históricos vínculos de fraternidad y cooperación que unen a las naciones colombiana y boliviana, sustentados en valores compartidos de respeto, reciprocidad y entendimiento mutuo, y reitera el compromiso del Gobierno de Colombia de preservar disponibles los canales diplomáticos por los que se ha conducido, en el curso de más de un siglo, la amistosa relación bilateral».