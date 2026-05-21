Supersalud encuentra medicamentos guardados en dispensario de Cafam en Bogotá mientras a los pacientes les decían que no los había

–El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, realizó una visita sorpresa a un dispensario de medicamentos de Cafam, ubicado en la calle 51 de Bogotá, donde se evidenciaron posibles irregularidades en la entrega de tratamientos a los usuarios.

La inspección se desarrolló como parte del Plan100, estrategia impulsada por el Gobierno nacional para intensificar la vigilancia sobre gestores farmacéuticos y EPS, ante reiteradas denuncias ciudadanas por barreras en el acceso a medicamentos y servicios esenciales de salud.

Durante el recorrido, la Supersalud encontró que mientras decenas de pacientes permanecían en largas filas reclamando medicamentos reportados como no disponibles, en el interior del dispensario sí había existencias almacenadas.

“La orden es clara: los medicamentos se tienen que entregar. Hoy encontramos lo de siempre: a la gente le dicen que no hay medicamentos, pero sí están”, afirmó el superintendente.

No puede pasar que a un paciente le digan que no hay medicamentos mientras los tratamientos siguen guardados en un dispensario. Eso fue lo que encontró el Superintendente Nacional de Salud, @QuinteroCalle , durante una visita sorpresa a un punto de dispensación de Cafam, en la… pic.twitter.com/elrlMz74xS — Supersalud (@Supersalud) May 20, 2026

Quintero Calle explicó que, al inicio de la visita, los estantes se encontraban vacíos; sin embargo, tras la presencia de la autoridad sanitaria, comenzaron a ser abastecidos y a entregarse fórmulas pendientes, incluso a pacientes que llevaban meses esperando. A las afueras del lugar, adultos mayores, pacientes crónicos y familiares denunciaron retrasos de semanas y meses en la entrega completa de tratamientos.

“Los recursos sí se giran. Lo que no puede seguir pasando es que se retengan medicamentos y procedimientos mientras los pacientes esperan”, enfatizó el funcionario.

El superintendente indicó que actualmente se adelantan más de 100 operativos simultáneos en distintas regiones del país y advirtió que las inspecciones continuarán hasta garantizar la entrega oportuna de medicamentos.

“El objetivo es poner en orden a los gestores farmacéuticos y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos que necesitan”, concluyó.