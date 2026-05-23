Explota el cohete más potente de la historia tras amerizar (VIDEO)

Starship, el cohete más grande y potente de la historia, explotó tras realizar este viernes un amerizaje en el océano Índico. Se trataba del 12.° vuelo de prueba del cohete de SpaceX, que había despegado de la base Starbase (Texas, EE.UU.). La nave espacial se precipitó en posición vertical hacia el mar bajo en una situación aparente de control absoluto, antes de voltearse y prenderse fuego. Desde la empresa señalaron que nada de eso era inesperado.

Liftoff of Starship on its twelfth flight test pic.twitter.com/I7N0zYIqkH — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2026

TRADUCCIÓN: Despegue de Starship en su duodécima prueba de vuelo

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Esta fue la duodécima prueba de vuelo. Este fue el primer vuelo de los vehículos Starship y Super Heavy V3, los motores Raptor 3, el primer vuelo desde Pad 2 y el primer vuelo de Starship en desplegar satélites Starlink modificados para obtener imágenes de Starship en el espacio.

Starship’s flight trajectory for today’s test pic.twitter.com/U633exmrH1 — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

La prueba de vuelo comenzó con Super Heavy encendiendo los 33 motores Raptor 3 y ascendiendo sobre el Golfo de América.

Un solo motor Raptor se apagó durante el ascenso. Al exitoso ascenso de la primera etapa le siguió una maniobra de puesta en escena en caliente, en la que la etapa superior de Starship encendió sus seis motores Raptor para continuar su vuelo al espacio.

Después de la separación de etapas, el propulsor Super Heavy realizó una maniobra de giro direccional e intentó su combustión de retroceso. No pudo encender todos los motores planificados y realizó una combustión de refuerzo parcial que terminó antes de tiempo. Super Heavy intentó reactivar sus motores para el aterrizaje antes de experimentar un fuerte amerizaje en el Golfo de América.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation pic.twitter.com/oNdU0Z4FQI — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Durante su ascenso al espacio, Starship perdió uno de los motores de vacío Raptor 3, pero demostró su capacidad de apagar el motor y logró su trayectoria planificada.

Durante la costa, Starship desplegó con éxito los 20 simuladores Starlink y dos satélites Starlink modificados que tomaron imágenes de Starship en el espacio. Estos simuladores y satélites Starlink modificados estaban en la misma trayectoria suborbital que Starship.

Starship reingresó a la atmósfera terrestre y pudo recopilar datos críticos sobre el rendimiento de su escudo térmico y su resistencia estructural.

Starship is executing a banking maneuver that mimics the final approach it would take while returning to Starbase for a catch on a future mission pic.twitter.com/3YQr8LKAaj — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

En los minutos finales de vuelo, Starship realizó una maniobra para estresar intencionalmente los límites estructurales de los flaps traseros del vehículo y un movimiento de inclinación dinámico para imitar la trayectoria que volarán las futuras misiones que regresen a Starbase.

Luego, Starship se guió usando sus cuatro flaps hasta la zona de amerizaje planificada previamente en el Océano Índico y ejecutó un volteo de aterrizaje, una combustión de aterrizaje y un amerizaje en dos motores Raptor.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship! pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

TRADUCCIÓN:

¡Confirmado el amerizaje! ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por la duodécima prueba de vuelo de Starship!

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