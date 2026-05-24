Conozca los cierres y desvíos viales por la Carrera de las Rosas este 24 de mayo en Bogotá
Este domingo 24 de mayo de 2026, se lleva a cabo la carrera atlética de las Rosas, por lo que se realizarán cierres viales en corredores como la avenida calle 26, avenida carrera 60, avenida carrera 50, entre otros. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!
Para este domingo 24 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales:
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59, total, 11:00 a. m. del 23 de mayo de 2026 a 4:00 p. m. del 24 de mayo de 2026.
- Avenida carrera 60 (calzada oriental) entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 11:00 a. m. del 23 de mayo de 2026 a 4:00 p. m. del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 57 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 9:00 p. m. del 23 de mayo de 2026 a 4:00 p. m. del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 59 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 9:00 p. m. del 23 de mayo de 2026 a 4:00 p. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calle 24A (calzada norte) entre carrera 54 y carrera 57, total, 9:00 p. m. del 23 de mayo de 2026 a 4:00 p. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66 y avenida carrera 60, total, 5:00 a.m del 24 de mayo de 2026 a 12:00 m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 9:10 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calle 24A (calzada norte y sur) entre carrera 51 y avenida carrera 57, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 9:10 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 54 entre avenida calle 26 y avenida calle 24A, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 09:30 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 52 entre calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 9:10 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24B, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 9:10 a.m del 24 de mayo de 2026.
- Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 54 y avenida carrera 50, un carril (carril norte), 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 9:10 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada occidental de la avenida carrera 50 entre calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 09:10 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada norte de la calle 44 entre la carrera 52 y la avenida carrera 50, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:55 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:55 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:45 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26, total, 6:00 a.m del 24 de mayo de 2026 a 08:45 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada norte) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:40 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:45 a. m.del 24 de mayo de 2026.
- Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis, total, 6:00 a. m.del 24 de mayo de 202 a 08:25 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:25 a. m. del 24 de mayo de 2026.
- Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y Diagonal 61C, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:25 a. m.del 24 de mayo de 2026.
- Diagonal 61C entre carrera 28 y Transversal 28, total, 6:00 a. m. del 24 de mayo de 2026 a 08:15 a. m. del 24 de mayo de 2026.
Recorrido de la carrera de las Rosas 15K
El recorrido inicia en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por carrera 59, avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte, calle 44 (calzada sur) al occidente, avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur, retorno al norte a la altura de la avenida calle 26, avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, calle 42 al occidente, avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur, retorno a la altura de la avenida calle 26, avenida carrera 60 (calzada occidental) al norte, avenida calle 53 (calzada norte) al oriente, carrera 28 al norte, calle 53B Bis (calzada norte) al occidente, retorno al oriente a la altura de la avenida carrera 30 (avenida NQS) al oriente, calle 53B Bis (calzada norte) al oriente.
Continúa en la transversal 28 (calzada occidental) al norte, diagonal 61C al occidente, retorno a la altura de la avenida carrera 30 (avenida NQS) al oriental, diagonal 61C al oriente, transversal 28 (calzada occidental) al sur, carrera 28 al sur, avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur, calle 44 (calzada norte) al oriente, carrera 52 al sur, calle 44 (calzada sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur, calle 24B al occidente, carrera 51 al sur, avenida calle 24 (avenida La Esperanza – carril norte), carrera 54 al norte, calle 24A (calzada sur) al oriente, retorno al occidente a la altura de la carrera 51 al occidente, calle 24A (calzada norte) al occidente, carrera 54 al norte, retorno al sur a la altura de la avenida calle 26, carrera 54 al sur, calle 24A (calzada norte) al occidente, calle 24A entre carrera 54 y carrera 57, lugar donde termina el recorrido (Ver mapa 1).