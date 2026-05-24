Prepárese para subir por el cerro de Monserrate este domingo 24 de mayo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita este domingo24 de mayo de 2026 a subir los 1.605 escalones del sendero de Monserrate, un destino imperdible para hacer actividad física al aire libre. ¡Conoce aquí los horarios y recomendaciones!

Este atractivo turístico natural es frecuentado por turistas y feligreses para conocer a Bogotá desde otro ángulo y congregarse en un acto de fe dominical. Monserrate es visitado para vivir la experiencia de la alta exigencia del camino y el recogimiento espiritual durante el ascenso.

Una de las costumbres más conocidas es la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, una serie de recorridos periódicos donde los devotos piden por su salud, trabajo, familia, entre otros deseos.

En la cima del cerro, se encuentra la Basílica del Señor Caído. El santuario alberga las imágenes del Señor Caído, figura del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del Monasterio de Montserrat de Barcelona, España.

Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate

No consumas comida durante el ascenso. Usa ropa cómoda y calzado adecuado. Utiliza bloqueador solar. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia. Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Permanece a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguiente personas:

Mujeres embarazadas. Personas con antecedentes de enfermedades cardíacas. Personas con diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia. Personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas o dependencia de oxígeno. Personas con movilidad reducida. No asistir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

No te pierdas visitar el sendero en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. a excepción de los martes, días en los que está cerrado por mantenimiento. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje. Si deseas conocer los horarios de la basílica, eucaristías, teleférico y funicular ingresa a este enlace.

Recuerda: este domingo 24 de mayo de 2026, asciende por el sendero de Monserrate en la carrera Segunda Este #21-48, Paseo Bolívar.