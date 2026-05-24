Consulte el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 24 de mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 24 de mayo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 24 de mayo en Bogotá:

En la madrugada, se esperan condiciones atmosféricas estables, con predominio de tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente nublado en todas las localidades de Bogotá.

En horas de la mañana se mantendrá el predominio de tiempo seco sobre la ciudad; sin embargo, no se descartan lloviznas aisladas o lluvias ligeras de corta duración en las localidades de Fontibón, Engativá y Kennedy. En el resto de Bogotá continuará el predominio de condiciones secas.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/