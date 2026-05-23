Petro convoca movilización masiva del pueblo colombiano para cuidar el voto en la elecciones presidenciales

–A ocho días de las elecciones presidenciales, el primer mandatario Gustavo Petro convocó a una movilización masiva del pueblo colombiano para cuidar el voto, al insistir en un posible fraude.

«Deben ser millones los ciudadanos que permanezcan en las horas de preconteo y escrutinio en todas las plazas públicas vigilando el voto y la correcta inscripción de lao datos de mesa, puesto y municipio en las actas finales de escrutinio», precisó el jefe del Estado en extensa nota en su cuenta en X.

«Cuidar el voto ciudadano es cuidar la transparencia y la democracia y cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas», proclama, advirtiendo, además, que toda la fuerza pública del país «se desplegará para garantizar el voto libre del pueblo de Colombia”.

Petro arremete contra la derecha colombiana y advierte que la movilización masiva del pueblo colombiano para cuidar el voto en la elecciones presidenciales es el mejor método para evitar estás acciones directas que imitan al fascio alemán, italiano y español de los tiempos de Hitler, Mussolini y Franco.

«No hay mucha diferencia entre los grupos paramilitares de acción directa y los camisas negras, pardas o azules europeas de los años treinta del siglo pasado», subraya.

Afirma que «ir a elecciones no es una acción militar aunque toda la fuerza pública de Colombia de la que soy su comandante supremo por orden de la constitución y del pueblo de Colombia que me otorgó su mandato, se desplegará para garantizar el voto libre del pueblo de Colombia».

Subraya que el pueblo de Colombia como casi siempre, saldrá alegre y en paz a votar y determinará el destino de sus familias y hogares y de la sociedad en general para los próximos cuatro años.

Advierte que «lo más importante es ir a votar masivamente, que la juventud mayor de 18 años determine el futuro del país donde se desarrollará y decida por Colombia sin pereza, es el derecho de la juventud a su futuro y del campesinado para que lo dejen progresar y para las mujeres pobres y trabajadoras de lograr ampliar los ingresos y el tiempo para cuidar sus hijos y de todas y todos los trabajadores en general, que es la mayoría inmensa del pueblo de Colombia de dignificar las condiciones de trabajo, salir de condiciones similares a la de los esclavos y aumentar el ingreso para vivir mejor en familia y educar los hijos hasta el grado universitario».

Agrega que «eso depende del voto de cada ciudadano y ciudadana si se vota por ideas cavernarias, corruptas y sanguinolentas que siempre inventan enemigos internos, y volvemos a las épocas de la mortandad y los campos santos o abrimos la vida en Colombia y el progreso y las oportunidades para todas y todos como hemos comenzado en mi gobierno con los mejores datos sociales y del trabajo del siglo, que al final es el verdadero progreso y riqueza».

Y puntualiza: «Así que a cuidar el voto de los malandros y las mafias y de los exfuncionarios corruptos que se ensuciaron de sangre de jóvenes y de pueblo».

Finalmente precisa: «Que brille el sol, la paz, la libertad y la belleza tan nuestra, tan de nuestro corazón y sepamos llenar de votos las urnas y sepamos cuidar los votos con millones de ojos vigilantes y sapientes de la responsabilidad de no dejar caer a Colombia otra vez, en manos de las mafias sanguinarias. Es la hora del pueblo y no es la hora de las mafias de la política y de la muerte».