La NASA lanzó plan de construir la primera base en la Luna para instalarse por siempre (VIDEOS)

–La NASA presentó un ambicioso plan para construir la primera base lunar permanente de la humanidad, menos de dos meses después del primer sobrevuelo tripulado de la Luna en décadas, recogen medios estadounidenses.

Según explicó la agencia espacial de EE.UU. en una conferencia de prensa, se contempla realizar 25 lanzamientos y 21 alunizajes entre el otoño de este año y 2029 para llevar a la Luna unas cuatro toneladas de equipo. El objetivo es preparar la superficie lunar para que los astronautas puedan habitarla a partir de 2032.

NASA has just launched a new website for its Moon Base missions, which aims to build a permanent $20 billion U.S. base on the Moon. @SpaceX's Starship rocket will play a big role in these missions. "The Moon Base is a home away from Earth for Artemis astronauts who will live and… pic.twitter.com/aTGx0S2Njn — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 26, 2026

La base se construirá en fases y ocupará cientos de kilómetros cuadrados en el polo sur de la Luna, donde hay hielo que podría servir para obtener agua, oxígeno y combustible para cohetes.

NASA has released new video of the manned vehicle they plan on using while driving on the surface of the Moon. pic.twitter.com/5nwaWFlOv3 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 26, 2026

Durante la presentación, el director del programa Moon Base, Carlos García-Galán, afirmó: «Al lograr lo casi imposible —construir la Base Lunar— estamos haciendo historia». También recordó que la Luna es un entorno extremo, con temperaturas que pueden superar los 250 grados centígrados y descender por debajo de 200 grados en la oscuridad.

Por otro lado, se reveló que Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, entregará un vehículo lunar este otoño. Otras compañías como Astrolab y Lunar Outpost construirán róvers que los astronautas podrán conducir a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora para explorar el terreno.

Adaptado de nuestra arquitectura del rover FLEX, que refleja el enfoque revisado de NASA para la movilidad en la superficie lunar, el CLV-1 está diseñado para apoyar las operaciones de astronautas, actividades científicas y logística de carga en la Luna.

Introducing Astrolab’s Crewed Lunar Vehicle (CLV-1), chosen by @NASA to transport crew across the lunar surface and support the construction of a permanent lunar base. Adapted from our FLEX rover architecture reflecting NASA’s revised approach to lunar surface mobility, CLV-1 is… pic.twitter.com/bS08GHbeZX — Astrolab (@Astrolab_Space) May 26, 2026

El proyecto forma parte del programa Artemis, con el que Estados Unidos busca volver a la Luna y, a futuro, sentar las bases para misiones tripuladas a Marte. La última vez que seres humanos pisaron la Luna fue en 1972, durante la misión Apolo 17.

La construcción de la base permanente costará 20 mil millones de dólares. «La Base Lunar es un hogar lejos de la Tierra para los astronautas de Artemis que vivirán y trabajarán en el primer puesto avanzado lunar de la humanidad.

Para el montaje, la NASA lidera equipos globales de innovadores de agencias espaciales internacionales, industria y academia para construir la Base Lunar y establecer una presencia humana duradera cerca del Polo Sur lunar en beneficio de todos.

En cuanto a cuándo estará lista la base para albergar astronautas durante períodos prolongados en hábitats permanentes especializados, la NASA espera que ocurra en algún momento de la década de 2030, durante la tercera fase. A partir de entonces, prevé una presencia humana continua en la Luna mediante rotaciones periódicas de tripulaciones y módulos más avanzados de soporte vital y energía.

«Entonces podremos decir: ‘Estamos aquí para quedarnos y no vamos a ceder'», afirmó Carlos García-Galán, director ejecutivo del programa de base lunar de la NASA.

García-Galán imagina una base lunar que se extienda a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, con un perímetro delimitado por drones –denominados MoonFall– apostados en las esquinas.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que estos marcadores de territorio buscan ser respetuosos con las naves y equipos de otros países que pudieran encontrarse en las proximidades, y espera que exista reciprocidad al respecto.

El objetivo de la base lunar es impulsar una economía lunar, llevar a cabo investigación científica y sentar las bases para una futura expedición a Marte, subrayó Isaacman.

En lo que respecta a la elección del polo sur de la luna para instalar la base, explicó que ofrece condiciones más favorables para una presencia humana prolongada: recibe luz solar de forma más constante, presenta menos períodos de oscuridad extrema y permitiría una generación de energía más estable.

Isaacman también destacó las extremas condiciones que enfrentarán las futuras misiones. Bajo la luz solar, la superficie lunar puede superar los 121 grados Celsius, mientras que en zonas oscuras las temperaturas caen por debajo de los 128 grados bajo cero. Además, la Luna carece de atmósfera que proteja frente a la radiación, las partículas solares o los impactos de meteoritos.

«Para quienes han esperado con paciencia, el gran regreso está a punto de llegar y no vamos a frenar», dijo Isaacman. «Apenas estamos empezando».

Este es el cronograma del proyecto:

Fase Uno (Ahora–2029): Experimentar y Aprender

La NASA comenzará con una serie rápida de misiones robóticas para explorar la región del Polo Sur lunar, probar tecnologías y preparar operaciones en la superficie antes de las futuras misiones con astronautas:

• Un aumento significativo en la actividad lunar, con hasta 25 misiones, incluyendo 21 aterrizajes.

• Rovers tripulados y autónomos para demostraciones de movilidad y preparación de la superficie, junto con cuatro drones conocidos como MoonFall y satélites de retransmisión de comunicaciones y observación.

• Demostraciones tempranas de tecnologías de energía, navegación, comunicaciones y unidades de calefacción por radioisótopos nucleares diseñadas para resistir la larga noche lunar.

• Oportunidades de carga científica integrada en aterrizadores y rovers.

• La primera huella tangible del esfuerzo de la Base Lunar, con cuatro toneladas de carga entregadas para probar qué funciona en la superficie lunar.

Fase Dos (2029–2032): Habitación Temprana

Para 2029, la NASA pasará a ensamblar infraestructura semipermanente e iniciar operaciones tempranas de habitación y logística:

• Despliegue de sistemas de energía solar expandidos y capacidades iniciales de energía nuclear en superficie, posiblemente incluyendo reactores de fisión y sistemas de energía por radioisótopos.

• Rovers mejorados, posibles drones avanzados MoonFall y elementos tempranos de habitación.

• Redes de comunicaciones mejoradas de superficie a órbita para proporcionar conectividad confiable en toda la región del Polo Sur lunar.

• Entrega de hasta 60 toneladas de carga a través de hasta 24 aterrizajes utilizando aterrizadores de carga de clases ligera, media y pesada.

Fase Tres (2032 y Más Allá): Presencia Humana Sostenida

Esta fase escalará las operaciones para lograr una presencia duradera verdadera, con rotaciones rutinarias de tripulación y actividad continua en la superficie. Es cuando vivir y trabajar en la Luna se convierte en realidad:

• Módulos de habitación semipermanentes con interiores espaciosos para la vida y operaciones de la tripulación.

• Sistemas operativos de energía de fisión en superficie capaces de entregar energía estable y confiable durante las largas noches lunares, aprovechando la fabricación de recursos in situ.

• Redes logísticas avanzadas respaldadas por rovers tripulados y autónomos para mantener la base abastecida y funcionando todo el año.

• Entrega de hasta 38 toneladas de carga anualmente para sostener hábitats, sistemas de energía, operaciones logísticas y puestos científicos principales, habilitados por capacidades de levantamiento pesado reutilizables de bajo costo.»

(Con información de RT, DW y NASA).