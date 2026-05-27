Tensión en la derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella vuelven a chocar a cuatro días de las elecciones presidenciales

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella protagonizaron un nuevo y marcado distanciamiento discursivo este miércoles en el escenario político y los medios de comunicación nacionales, debido a la intensa disputa por el liderazgo del electorado de derecha de cara a la primera vuelta. A tan solo cuatro días de que los colombianos acudan a las urnas, las fricciones entre ambos aspirantes se han agudizado, evidenciando una fractura estratégica en un sector que busca asegurar su paso a la recta final de los comicios.

Durante una reciente intervención radial, la senadora y candidata uribista marcó una fuerte línea divisoria al afirmar que su contrincante, el abogado y candidato de ultraderecha, representa un presunto extremismo que ella compara directamente con las posturas del aspirante oficialista, Iván Cepeda, llegando a señalar que «son lo mismo». Con estas declaraciones, Valencia busca consolidarse como el «voto útil» y seguro del centro-derecha, desmarcándose de lo que su campaña percibe como un radicalismo riesgoso para la estabilidad del país.

Por su parte, Abelardo de la Espriella y su equipo han tratado de mantener una postura dual: por un lado, radicalizan su mensaje en plazas públicas para absorber el voto más conservador que históricamente ha acompañado al Centro Democrático; y por otro, evitan entrar en una confrontación destructiva directa con Valencia alegando «respeto y consideración». No obstante, diversos analistas señalan que esta supuesta estrategia de polarización interna podría terminar fragmentando los votos de la derecha y facilitando el camino a sus oponentes políticos.

Cabe destacar que, respetando los límites éticos y legales del ejercicio periodístico, los cruces de acusaciones, señalamientos de extremismo o presuntas responsabilidades en la división del electorado hacen parte exclusiva de la retórica y el fragor de la campaña. Cualquier supuesto comportamiento indebido solo tendría peso legal si así lo determina una autoridad competente tras el debido proceso. Mientras tanto, con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe a Valencia y el crecimiento de De la Espriella en algunos sectores, el país se mantiene a la expectativa del desenlace de este choque en las urnas.